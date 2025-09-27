Oferta flash en este patinete eléctrico homologado por la DGT ideal para ciudades y con 20 km de autonomía

Conducir en algunas ciudades puede ser un verdadero caos, sobre todo en las horas punta. Para esos momentos, o simplemente para moverse de forma cómoda por cualquier zona urbana (tengas o no carnet de conducir), los patinetes eléctricos se han convertido en una opción cada vez más habitual. Si buscas uno a buen precio, el Cecotec Bongo D20 XL Connected es una buena opción ahora que está con descuento.

Este patinete eléctrico de la marca española Cecotec tiene un precio habitual de 249 euros que ya de por sí lo convierte en una opción muy asequible, pero ahora que tiene una oferta flash lo es todavía más. Y es que su precio ha caído hasta los 219 euros en Amazon por tiempo limitado, lo que nos da la oportunidad de ahorrar 30 euros más con su compra.

Compra el patinete eléctrico Cecotec Bongo D20 XL Connected a precio mínimo

Cecotec Bongo D20 XL Connected Cecotec

El Cecotec Bongo D20 XL Connected es un patinete eléctrico con el que resulta muy cómodo moverse por la ciudad, evitando atascos, perdidas de tiempo para encontrar un aparcamiento o tener que esperar al transporte público. Además de estar homologado por la DGT, este modelo en cuestión incorpora una batería de 180 Wh que nos brinda una distancia de recorrido de aproximadamente 20 km por cada carga, siendo así una opción fiable para esos trayectos diarios de distancia larga.

Por otro lado, es importante mencionar que su motor alcanza una potencia nominal de 300 W y máxima de 630 W. Esto nos da la posibilidad de superar sin problemas pendientes con una inclinación del 15% y alcanzar una velocidad de hasta 20 km/h (que está un poco debajo del límite legal para cumplir con la normativa de circulación). Igualmente, desde la pantalla LCD que nos encontramos en el manillar se pueden seleccionar 3 modos de conducción que se adaptan a las diversas condiciones de tráfico.

Eso sí, algo que nos gusta especialmente de este patinete es la seguridad que nos ofrece. Esto se debe a que incluye unos neumáticos de 10 pulgadas con gran adherencia, un freno eléctrico delantero, un freno de disco trasero, una suspensión hidráulica para notar al mínimo los desperfectos de la carretera, un foco LED delantero para iluminar el camino cuando sea de noche y varios reflectores para que el resto de conductores nos vean a lo lejos.

Por último, cabe mencionar que cuenta con un diseño resistente y muy ligero, además de que tiene un sistema de plegado rápido para guardarlo o transportarlo de manera mucho más sencilla. Sin pasar por alto que, descargando la app Bongo Smart en nuestro smartphone, podemos controlar las diferentes funcionalidades del patinete y consultar información relevante, aunque solo es gratuita durante los 2 primeros años de uso.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.