Oferta flash: el mejor Google Pixel lanzado hasta la fecha está rebajado 100 euros

El nuevo Google Pixel 10 Pro XL ha llegado al mercado como uno de los móviles más ambiciosos de la compañía. Estamos hablando de un smartphone de gama alta con un precio recomendado de 1.299 euros en su versión de 256 GB, aunque actualmente está disponible por 1.199 euros en Amazon y MediaMarkt (8 % de descuento). Por lo tanto, si estabas esperando una rebaja para comprarlo, ha llegado el momento.

Este móvil fue lanzado a finales de agosto de este año, de ahí que no tenga un gran descuento. Aun así, un descuento de 100 euros no está nada mal. A todo esto, no está de más mencionar que incluye 12 meses gratis de Google AI Pro: 2 TB de almacenamiento en la nube, Gemini en Gmail, Documentos y más, acceso a Whisk (crea vídeos a partir de imágenes), Flow mejorado (crea escenas cinematográficas) y acceso a Gemini 2.5 Pro.

7 años de actualizaciones y un apartado fotográfico que no decepciona

Google ha apostado por un diseño continuista pero refinado, con un cuerpo de aluminio, trasera de cristal con acabado mate y protección Gorilla Glass Victus 2, acompañado de certificación IP68 para resistir agua y polvo. Su pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas es uno de sus grandes atractivos: ofrece una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3.300 nits.

En su interior está el nuevo procesador Tensor G5, acompañado de 16 GB de RAM y el chip de seguridad Titan M2. Más allá de su potencia, que no está a la altura de los mejores chips de Qualcomm, lo que realmente diferencia al Pixel 10 Pro XL es la integración de la inteligencia artificial en cada aspecto del uso diario: desde la fotografía, con un procesado de imagen más rápido y preciso, hasta funciones como la edición de objetos, por poner dos ejemplos.

En el apartado fotográfico, Google vuelve a marcar la pauta con un sistema de cámaras que no solo destaca por su calidad en condiciones de baja luz, sino también por su zoom avanzado y la naturalidad de los colores, situándose como uno de los referentes en fotografía móvil. Dicho esto, en la parte trasera hay tres cámaras: gran angular de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles y 5 aumentos.

Si te gustaría probar Android puro, sin las capas de personalización que implementan muchos fabricantes, y además valoras un buen soporte a nivel de actualizaciones, este es tu móvil, sobre todo si te gustan los dispositivos con una gran pantalla. Cumple con todo esto y mucho más.

