De oferta la nueva Switch 2 con su mejor juego incluido: más pantalla, más potencia y más diversión

Hay consolas que cambian tu forma de jugar, y consolas que cambian tu forma de vivir el juego. La Nintendo Switch original hizo justo eso. Convirtió el sofá en un lugar compartido, la televisión en una fiesta y el trayecto en tren en una buena excusa para seguir jugando. Y la nueva Switch 2 recoge ese legado y lo eleva. Viene con mejor pantalla, más fluidez y nuevos Joy-Con, pero con esa filosofía que Nintendo no ha perdido, la de poner la diversión en el centro.

Y si compras esta nueva Switch con el Mario Kart World incluido, poco más hay que decir. Porque si hay un título que define lo que significa jugar con otros, reírse, picarse y volver a intentarlo, ese es Mario Kart. Así que ahora que podemos comprar este pack de Switch 2 + Mario Kart World con 55 euros de descuento, me parece una excelente oportunidad para hacerse con él. Piensa que, tal y como puedes ver en la web de Nintendo, tiene un precio oficial de 509,99 euros. Pero AliExpress nos da la oportunidad de comprarlo por 455 euros si utilizamos el cupón FFES24 en el momento de hacer nuestra compra.

Esta tan buena oferta forma parte de esta campaña de AliExpress en la que, a los descuentos que ya ves activos, puedes aplicar alguno de estos cupones para conseguir un descuento adicional:

FFES24 : 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros FFES15 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros FFES07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros FFES03 : 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros FFES02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 19 euros

El regreso de la diversión compartida, con 55 euros de descuento

No podemos decir que la Switch 2 intente reinventar lo que ya funcionaba, pero sí que lo perfecciona. Su cuerpo conserva la portabilidad que hizo icónica a la primera versión, pero mejora donde más se nota. Ahora la pantalla es más grande y nítida, el sistema más fluido y, en general, diseño más robusto. La idea sigue siendo la misma, la de una consola que puedes llevarte al tren, al sofá o conectar a la tele en cuestión de segundos, pero la experiencia cambia.

Los nuevos Joy-Con son más estables, los tiempos de carga más cortos y el cambio entre sus tres modos (portátil, sobremesa y en el televisor) es prácticamente instantáneo. Nintendo ha sido capaz de mantener su esencia pero sin quedarse atrás.

Por su parte, el Mario Kart World llega como la evolución natural de una saga que lleva décadas divirtiendo a generaciones enteras. Esta vez va un paso más allá al combinar los circuitos clásicos con entornos abiertos, nuevos modos de juego y una conectividad que permite hasta 24 jugadores online. El título viene en formato digital. Se trata de la versión de Hong Kong pero, según he estado leyendo, solo tendrás que canjearlo en la eShop de Hong Kong y ya quedará vinculado a tu cuenta. Una vez descargado, podrás jugarlo en español sin problema.

Uno de los grandes saltos de la Switch 2 es su pantalla. Ahora es más grande, tiene más brillo y colores más definidos, algo que mejorará tanto el modo portátil como el modo sobremesa. Ya no tendrás que buscar la sombra para ver bien ni ajustar constantemente el ángulo. La imagen es viva, clara y mucho más estable.

La Switch 2 sigue siendo compatible con los juegos anteriores, ya sean físicos o digitales. Cualquier título que hayas comprado o descargado hasta ahora, irá sin problema en esta consola. Incluso tus partidas en la nube y tu biblioteca digital permanecerá intacta. Una consola totalmente funcional en Europa que viene incluso con el adaptador de enchufe europeo para que la puedas estrenar en cuanto la recibas.

