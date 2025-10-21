La sorpresa de Xiaomi: cámara de 200 megapíxeles, carga de 120 W, pantalla 1,5K y 230 euros de descuento

Si todos nos quisiéramos gastar mil euros o más en la compra de un nuevo móvil, nos iríamos a un catálogo muy concreto en el que lo último que miraríamos sería el precio. Pero cuando buscamos la mejor relación calidad-precio, solo ciertos fabricantes consiguen destacar por encima del resto. Por supuesto, uno de ellos es Xiaomi, y por eso no lo perdemos de vista.

De entre todo su catálogo que, como sabrás, es bastante amplio, el Redmi Note 14 Pro+ 5G es un modelo que siempre ha llamado mi atención. Y lo hace todavía más ahora que lo podemos comprar por 247 euros. Para conseguirlo a este precio deberemos usar el cupón FFES24 que aplicará un descuento adicional de 24 euros sobre la oferta que ya tiene el móvil. En la tienda de Xiaomi puedes comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 479,99 euros. Ahora mismo en MediaMarkt cuesta 349 euros, prácticamente lo mismo que en Amazon. Pero en AliExpress lo podemos comprar con 230 euros de descuento, que es una pasta.

Este Redmi forma parte de esta campaña de AliExpress en la que tenemos miles de productos rebajados. Pero lo mejor es que a muchos de esos descuentos, les podemos aplicar un descuento extra con alguno de estos cupones:

FFES24 : 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros FFES15 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros FFES07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros FFES03 : 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros FFES02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 19 euros

Redmi Note 14 Pro+ 5G: la gama media que se siente mucho más

Xiaomi lleva años afinando la fórmula para ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado, y parece haber llegado al punto de madurez que estaba buscando. En un primer vistazo ya ofrece un diseño elegante, con líneas limpias y un acabado que bien podría ser propio de un modelo mucho más caro. La parte trasera tiene un cristal Gorilla Glass Victus 2 para darle un extra de resistencia, y el marco metálico junto a los bordes planos dan esa sensación de solidez que todos deberíamos buscar a la hora de elegir móvil.

Pero lo mejor de este teléfono está en la experiencia visual que ofrece. Lo hace a través de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que tiene una resolución 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Todo se ve con una suavidad y un brillo que sorprende en este rango de precio. El panel alcanza un pico de brillo de 3000 nits para que lo puedas utilizar sin problema al aire libre en días luminosos.

Bajo este diseño elegante se esconde un procesador MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Se trata de un chip eficiente, rápido y capaz de mover con soltura desde algo tan común como redes sociales hasta algo más inusual como juegos exigentes. Esta versión viene acompañada de 8 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que convierte a este Redmi en una opción muy válida. En la práctica, se traduce en una buena fluidez ya que todo responde sin tardanzas.

Su cámara sorprende, y es que su sensor principal de 200 megapíxeles impresiona. Pero no solo sobre el papel, también en la vida real. Es un sensor con estabilización óptica capaz de capturar fotos con mucho detalle, buena nitidez y un rango dinámico notable, incluso de noche. A esto se suma un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles, más modesto pero útiles para quienes disfrutan experimentando con encuadres o detalles. También tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles que cumple más que de sobra para videollamadas o selfies.

Su batería ofrece 5110 mAh y una carga rápida de 120 W. Lo puedes enchufar mientras te duchas porque en apenas 20 minutos tendrás una carga completa.

Esta claro que, a veces, la mejor elección tecnológica se basa simplemente en equilibrio. Y este Redmi lo tiene todo en su sitio. Ni pretende ser lo que no es ni se conforma. Es un móvil redondo, pensado para la mayoría de usuarios que quieren potencia, buena cámara y autonomía pero sin gastarse medio sueldo, especialmente ahora que está de oferta en AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.