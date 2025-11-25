El ofertón que estabas esperando: monitor Rapid IPS 1440p y 180 Hz a un precio increíblemente bajo

Encontrar el monitor gaming perfecto según las necesidades de cada uno, no siempre es fácil. Ahora bien, si en tu caso, lo que buscas es un monitor QHD de 27 pulgadas que sea muy asequible y completo a nivel de características, el MSI MAG 275QF puede ser justo lo que necesitas. ¿Lo mejor de todo? Vuelve a igualar su anterior precio mínimo histórico, razón de más para que no dejes pasar esta oferta.

Cuando no está rebajado, este monitor suele costar 280,99 euros, pero durante la Semana de Black Friday de Amazon está disponible por tan solo 149 euros. Por cierto, no te equivoques: que sea un monitor diseñado para jugar no significa que no se pueda usar para trabajar/productividad. Solo tienes que cambiar la configuración desde el menú ajustes y listo. En cuanto a las reseñas de los usuarios, la mayoría son muy positivas, y esto se ve reflejado en su puntuación de 4,5 estrellas sobres 5.

Un monitor barato con resolución QHD que no tiene competencia en su rango de precio

Este monitor gaming es perfecto para juegos competitivos MSI

Por menos de 150 euros te llevas un monitor que tiene un panel de 27 pulgadas con una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles . Para la gran mayoría de los jugadores de PC, este es el punto dulce actual: ofrece una nitidez superior a 1080p y no requiere un ordenador que sea lo suficientemente potente para mover los juegos en 4K.

El panel Rapid IPS de este monitor vendría a ser la evolución de los IPS tradicionales, y está más enfocado al gaming. Si juegas a títulos competitivos, la frecuencia de actualización de 180 Hz y el tiempo de respuesta de tan solo 0,5 ms (GtG) son dos cosas que agradecerás. Lo primero garantiza una fluidez excepcional, y lo segundo asegura que seas mucho más preciso en tus movimientos. En juegos como VALORANT y Conunter-Strike 2 se nota bastante.

MSI también ha dotado a este monitor de una característica que no te dejará indiferente, se llama AI Vision . Esta función va mucho más allá de simplemente subir el brillo. Lo que hace revelar detalles en las zonas oscuras sin sobreexponer las áreas que ya son brillantes, lo que facilita ver la posición de los enemigos.

No menos importante es la conectividad, y aquí podríamos decir que cumple, sin más. Este monitor tiene dos puertos HDMI 2.0b y un DisplayPort 1.2a. Por otro lado, no está de más mencionar que no integra altavoces, así que, sin finalmente lo compras, tendrás que conectar unos externos.

Sin duda, al precio actual, el MSI MAG 275QF es uno de los mejores monitores 1440p, por no decir el mejor, que puedes comprar. Como no sabemos cuántas unidades quedan disponibles, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no te defraudará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.