Pantalla grande, buen sonido y 127 euros menos: así queda la Redmi Pad SE por el 11.11

Hay rutinas que se vuelven pequeñas ceremonias casi sin darnos cuenta. Llegar a casa y dejar las llaves en la entrada, encender la luz del salón, tumbarte en el sofá con una manta ligera... En esas pequeñas rutinas casi siempre hay una pantalla. No para trabajar, sino para desconectar.

Ahí es donde una tablet como la Xiaomi Redmi Pad SE empieza a tener sentido. No porque sea la más potente del mercado, ni porque prometa cifras deslumbrantes, sino porque se adapta a ti. Y cuando de repente aparece con 127 euros de descuento gracias al 11.11 de AliExpress, ese capricho que llevas tiempo posponiendo empieza a parecer bastante razonable.

Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi verás que esta versión tiene un precio oficial de 249,99 euros. Sin embargo, ahora la podemos comprar por 123 euros siempre que utilicemos el cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestra compra. Y no es el único disponible en esta campaña, ahora mismo siguen estos activos:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Con la Xiaomi Redmi Pad SE el día fluye como esperas

Mientras muchos dispositivos quieren deslumbrarte, sigue habiendo tablets que quieren que te sientas a gusto. Sus 11 pulgadas con resolución Full HD+, tienen ese equilibrio tan difícil de encontrar. Es lo suficientemente grande para que puedas ver una serie sin problema, pero no tanto como para que te resulte incómoda de sostener. El panel funciona a 90 Hz, y eso significa que todo fluye. Todo se mueve con suavidad y con el suficiente brillo para que la puedas utilizar en prácticamente cualquier situación.

La primera vez que la coges notas serenidad. No es una tablet que pese demasiado, tiene un cuerpo delgado pero no frágil y un diseño que hace que se siente más caro de lo que cuesta. No es aparatosa, no ocupa más espacio del necesario. Los marcos son lo suficientemente finos para dar protagonismo a la pantalla, pero con el tamaño ideal para que la puedas sujetar sin toques accidentales.

Por dentro, la Redmi Pad SE monta un Snapdragon 680, un chip que sabe moverse con naturalidad. Evidentemente, no está pensado para juegos extremos ni para ediciones profesionales, pero sí para todo lo que la mayoría de personas hacemos cada día: ver series sin cortes, navegar sin retrasos, leer, estudiar, usar redes sociales, hacer videollamadas... Es un procesador que apuesta por la experiencia, no por la competición.

En cuanto al sonido, se nota que Xiaomi ha puesto más cariño del que cabría esperar en una tablet. La Redmi Pad SE ofrece un audio amplio, claro, con presencia y compatible con Dolby Atmos. Los diálogos se entienden, la música tiene cuerpo y el sonido llena el espacio sin distorsionar. No podemos decir que sustituya a un altavoz externo de calidad, pero sí que, como sistema integrado, sorprende por cómo acompaña a la pantalla.

Hay pocas cosas más frustrantes que una tablet que parece vivir pegada a un enchufe. Por eso la Redmi Pad SE incorpora una generosa batería de 8000 mAh capaz de ofrecer muchas horas de pantalla sin que tengas que estar pendiente del porcentaje cada dos por tres.

127 euros no son un pequeño gesto, es una rebaja de esas que cambian mentalidades. La Redmi Pad SE, a su precio habitual, ya es una tablet coherente. Pero cuando baja tanta pasa de ser una buena opción a ser casi irresistible. Si estabas buscando una tablet con una buena relación calidad-precio, esta Redmi puede ser la opción que estabas esperando.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.