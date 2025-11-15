El ratón que usan los profesionales es este premium de Logitech (y está rebajado)

Pasamos más tiempo del que creemos con la mano apoyada en un ratón. Son muchas horas de clics, desplazamientos, gestos repetidos que se convierten en una extensión casi inconsciente del trabajo. Pero lo curioso es que, muchas veces, usamos herramientas mediocres para tareas importantes.

Por suerte, existen ratones que se adaptan a ti, que responden con suavidad y precisión ante cada uno de tus movimientos. No es que acompañen tu ritmo, es que lo mejoran. Y eso es lo que consigue el Logitech MX Master 3S, un dispositivo dispuesto a cambiar el estándar de lo que un ratón debería ser.

Está diseñado para cualquier profesional que viva frente a la pantalla y ahora lo podemos comprar rebajado gracias al 11.11 de AliExpress. Si visitas la web de Logitech verás que este ratón tiene un precio oficial de 99,99 euros, que ya nos da una pista clara de su calidad. Pero en AliExpress lo podemos conseguir por 63 euros si utilizamos el cupón ESAE05 en el momento de hacer nuestra compra. Una rebaja interesante y una inversión que merece la pena si te pasas la jornada laboral con el ratón en la mano.

Aprovecho para decirte que no es este el único cupón que puedes utilizar en esta campaña de AliExpress. En función del importe de tu cesta, deberás elegir entre estos cupones el que más ahorro te suponga:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Logitech MX Master 3S: precisión, silencio y comodidad

Se nota que para diseñar este ratón han tenido la ergonomía presente porque, en cuanto lo usas por primera vez, te das cuenta de que encaja perfectamente en la mano. No tienes que adaptar la postura, buscar los botones, estirar los dedos ni forzar la muñeca. Todo está donde debe estar.

Su forma elevada está pensada para sostener la palma, y el pulgar reposa en una superficie con textura de goma suave en la que cada curva parece calculada para acompañarte durante horas sin que te des cuenta. No es un ratón gaming, y por eso no brilla, no tiene luces luces RGB ni adornos innecesarios. Solo una presencia sobria y elegante, de esas que transmiten confianza desde el primer momento. Sobre la mesa, junto al portátil o el teclado, parecerá parte del equipo.

No solo es un ratón cómodo sino que reduce la tensión en la muñeca y en los dedos. Es una diferencia que se percibe al final de día, cuando te das cuenta de que han desaparecido las molestias en el codo o en el hombro. Verás que no necesitas hacer pausas por molestias ni mover el ratón con gestos bruscos, basta un leve desplazamiento para recorrer la pantalla gracias a su sensor de alta precisión.

Es un sensor 8000 DPI capaz de convertir cualquier superficie en una alfombrilla. Funciona sobre madera, cristal, mármol... Prácticamente en cualquier tipo de mesa, el MX Master 3S responde con una precisión quirúrgica. Esa sensibilidad se traduce en un control absoluto. Puedes editar con precisión sin que el cursor se quede atrás.

Incluso su rueda MagSpeed funciona a través de un mecanismo electromagnético que adapta su velocidad a tu movimiento. Cuando haces un scroll lento, sientes los pequeños saltos que te permiten leer o revisar líneas de código. Pero si giras rápida, la rueda entra en modo libre y recorre cientos de líneas en un par de segundos.

Tiene su propia aplicación a través de la cual podrás personalizar sus botones para ser todavía más producto, ajustar la sensibilidad o definir gestos específicos para cada aplicación. Funciona por bluetooth o a través del receptor Logi Bolt y es compatible con Windows y con macOS. Y su batería ofrece hasta 70 días de autonomía con una sola carga, así que no será una preocupación. Con el descuento que tiene ahora, se convierte en una de las mejores inversiones que puedes hacer si pass tanto tiempo como yo delante del ordenador.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.