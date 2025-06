Pantalla OLED, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD en este portátil para productividad que está rebajado 200 euros

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu portátil, el ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD349W se presenta como una opción muy interesante ahora que tiene un precio imbatible si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, pero de esto hablaremos más adelante. Resulta que este equipo tiene un 17 % de descuento por tiempo limitado, lo que se traduce en 200 euros de descuento.

Cabe mencionar que este portátil tiene un precio de venta recomendado de 1.199 euros, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 999 euros. No hace falta decir que es un portátil que no te decepcionará si tenemos en cuenta que tiene reseñas positivas y una puntuación de 5 estrellas sobre 5. Además, viene con Windows 11 Home preinstalado. Así que, si finalmente compras este portátil no tendrás que instalar el sistema operativo por tu cuenta y tampoco adquirir la licencia OEM por separado.

Hazte con el ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD349W al mejor precio en Amazon

La autonomía es uno de los puntos fuertes de este portátil ASUS

Lo primero que llama la atención de este portátil es su impresionante pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución de 1.920 por 1.200 píxeles y 400 nits de brillo. Dicho panel ofrece colores vibrantes y negros puros, lo que hace que sea ideal para ver películas/series y jugar. Y, hablando de jugar, no esperes que mueva títulos triple A. Para esto hay que recubrir a la nube y más concretamente a servicios como Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW.

En cuanto a procesador, tiene arquitectura ARM ya que en su interior lleva el chip Qualcomm Snapdragon X1 de 8 núcleos. Este chip destaca por su eficiencia energética. Al usar programas nativos para ARM la batería dura mucho más y el equipo apenas se calienta. También puede ejecutar programas para arquitectura x86, pero se pierde algo de rendimiento y no todos funcionan, aunque esto es algo que Microsoft tiene casi solucionado. También cuenta con 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.

Llegó la hora de hablar de la conectividad. Aquí podríamos decir que cumple, sin más. Este portátil incorpora una salida HDMI, una toma combinada para auriculares y micrófono, un puerto USB 3.2 tipo A Gen 1, dos puertos Thunderbolt 4 (USB tipo C), Bluetooth y Wi-Fi.

Como puedes ver, el ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD349W no está nada mal. Aprovecha que está disponible por 999 euros en Amazon y no lo dejes escapar. Este portátil no solo te sorprenderá por su rendimiento, sino también por su diseño, calidad de la pantalla y autonomía.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.