Parece un gama alta, pero hoy este móvil de Xiaomi cuesta solo 180 euros en el 11.11 de AliExpress
Hay móviles que compras porque los necesitas, y otros que compras porque te apetece estrenar algo mejor. El POCO X7 Pro 5G pertenece a esa categoría especial en la que una buena decisión se puede transformar en un regalo personal
Hay un momento muy concreto en el que te das cuenta de que tu móvil ya no te acompaña como antes. No es un fallo grande, ni una pantalla rota, ni una batería agotada antes de tiempo. Es ese microsegundo en el que pulsas y no responde. Ese pequeño retraso que parece querer decir que ya está cansado, que ya ha hecho su parte.
Y tú también estás cansado de tener que borrar fotos por falta de espacio, de tener que cargar tu móvil a media tarde o de ver cómo las apps tardan en cargarse más de lo que debería. Entonces aparece un móvil como el POCO X7 Pro 5G, uno de esos dispositivos dispuestos a cambiarte la vida sin pedirte mucho a cambio.
Y cuando lo puedes comprar por 180 euros, esa sensación se convierte en una oportunidad demasiado razonable como para no planteársela. Es el precio que nos plantea AliExpress en su campaña del 11.11, que dura hasta mañana. Porque si utilizamos el cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestra compra, podemos conseguir este móvil por 180 euros. Esta versión tiene un precio oficial de 369,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, así que es una muy buena rebaja. Y recuerda que hay más cupones disponibles en esta campaña:
- ESAE85: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros
- ESAE70: 70 euros menos en compras mínimas de 469 euros
- ESAE40: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros
- ESAE20: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros
- ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros
- ESAE02: 2 euros menos en compras mínimas de 10 euros
Compra el POCO X7 Pro 5G con 190 euros de descuento
La primera impresión del X7 Pro es visual. Su pantalla AMOLED de 1,5K y con una tasa de refresco de 120 Hz crea ese tipo de experiencia que te hace sentir que el móvil entiende tu ritmo. Todo fluye, desde abrir apps hasta ver vídeos. Nada se siente forzado ni torpe. Si vienes de un móvil más antiguo, lo notas de inmediato. Y no en cifras, sino en sensaciones, que al final es lo que importa. El panel no solo se ve bien, también se siente bien.
El corazón del POCO X7 Pro es el Dimensity 8400-Ultra, un chip que responde en todo lo que haces en tu día a día. Se nota en la que cambias de una app a otra sin que se inmute, en cómo abre un juego rápidamente, en cómo mantiene la fluidez incluso con varias apps abiertas... No es el típico móvil que te obliga a adaptarte a lo que puede hacer, sino que se adapta a lo que tú haces. Sus 8 GB de RAM y sus 256 GB de almacenamiento interno completan la ecuación.
La cámara principal del POCO X7 Pro es de 50 megapíxeles y tiene estabilización óptica. Es una cámara que funciona, que no te obliga a saber de fotografía ni de encuadres para conseguir buenas fotos. Simplemente, la haces y sale bien. Saca luz donde había poca, recoge más detalle del esperado, aguanta el pulso de tus manos y tiene ese modo noche que funciona bien. Le acompaña un ultra gran angular y una cámara frontal para que podamos hablar de un sistema completo y versátil, capaz de enfrentarse a diferentes situaciones.
Si hay un elemento que determina cómo vivimos con un móvil, es la batería. La del X7 Pro es generosa y resistente, ya que hablamos de 6000 mAh, una cifra que te permite alcanzar los dos días de autonomía, algo que no muchos teléfonos pueden decir hoy en día. Y, cuando necesites cargarlo, su carga rápida de 90 W lo hará en cuestión de minutos.
El POCO X7 Pro 5G no intenta ser un móvil que compite por el trono, sino una que compite por tu tranquilidad. Por darte fluidez, buenas fotos, batería, espacio... Es la clase de móvil que no te obliga a justificar su compra, especialmente ahora que tiene 190 euros de descuento. Por eso, si buscas cambiar de móvil sin complicaciones y sin gastar demasiado, puede ser una excelente opción de compra.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
