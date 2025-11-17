Esta Xiaomi Mini LED de 55" desploma su precio y ofrece características que ni sabías que existían

Hay noches en las que solo quieres llegar a casa, relajarte y poner algo en la tele que te ayude a olvidar el resto del día. No estás pensando en nits, ni en regiones de atenuación, ni en procesadores de imagen. Solo quieres abrir Netflix, elegir lo que te apetezca y que todo funcione bien. Porque, en días así, solo queremos que el salón se convierta en un pequeño refugio.

Es justo ahí donde encaja la Xiaomi TV S Mini LED 55, un modelo que no necesita presumir para demostrar que va muy en serio. Mini LED, 4K, 308 zonas de atenuación... Pero eso te lo contaré más abajo, primero te voy a hablar de su precio, aprovechando que está de oferta por el 11.11 de AliExpress, que mucho once pero dura hasta el día 19 de noviembre. Si visitas la tienda de Xiaomi verás que este modelo tiene un precio oficial de 599 euros. Pero nosotros la podemos comprar por 458 euros si utilizamos el cupón ESAE40 en el momento de hacer nuestro pedido.

Por suerte, no es el único cupón que sigue activo en esta campaña de AliExpress. En función del importe final de tu cesta, podrás elegir entre estos cupones disponibles:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Xiaomi TV S Mini LED 55: hora de convertir tu salón en un pequeño cine

Detrás de los nombres rimbombantes hay algo muy sencillo, que la imagen se vea mejor en casi cualquier situación. Que la Xiaomi TV S Mini LED utilice una retroiluminación QD-Mini LED y tenga 308 zonas de atenuación local quiere decir que, en lugar de encender toda la pantalla con la misma intensidad, divide la luz en cientos de bloques que se ajustan de forma independiente. Las zonas oscuras se atenúan, y las brillantes se intensifican.

Gracias a esto, las escenas nocturnas ganan en profundidad, mientras que se conservan los detalles en las sombras. A eso se suma un brillo máximo de hasta 1200 nits, que es muchísimo para una tele de este rango. El panel cubre aproximadamente el 94% del espacio de color y es capaz de mostrar 1.070 millones de colores. Esto se traduce en gradientes suaves, tonos de piel más naturales y una mejor colorimetría en general.

Xiaomi no se ha quedado corta en compatibilidad HDR. Esta smart TV soporta Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+, HLG y certificación IMAX Enhanced, además del modo Filmmaker. Tantos términos para decir que las plataformas de streaming podrán aprovechar bien todo el panel. Me refiero a que si un contenido viene masterizado para Dolby Vision, la tele lo entiende y ajusta brillo, contraste y color para sacarle partido. Con Dolby Vision IQ, puede adaptar la imagen según la luz de la habitación. Y el modo Filmmaker desactiva procesados agresivos para respetar la intención original del director.

Si sueles jugar a la consola, te interesará saber que esta Xiaomi TV S Mini LED ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y certificación FreeSync Premium. De nuevo llevado a la práctica, esto significa que los juegos aprovechan mejor las consolas de nueva generación, reduciendo tearing y cortes, y los eventos deportivos se ven mucho más fluidos.

Su procesador Quad Cortex trabaja junto a las tecnologías AI PQ y AI SR, que ajustan la calidad de la imagen y escalan contenidos a 4K con ayuda de la IA. En cuanto al sonido, incorpora dos altavoces de 12,5W que son compatibles con Dolby Atmos. No podemos decir que sustituya a un equipo de cine en casa, pero sí ofrece una base más sólida que la media. Y si algún día decides sumarle una barra de sonido, esta tele sabrá gestionar el audio sin limitar formatos ni recortar experiencia.

Si nos centramos en el terreno del smart, esta Xiaomi llega con Google TV como sistema operativo. Tiene las apps de streaming principales, como Netflix, Prime Video o Disney+ bien integradas, la pantalla de inicio te recomendará contenido en función de lo que ves, podrás crear perfiles para que cada persona tenga su propio mundo de series y películas, con el Asistente de Google podrás buscar sin necesidad de teclear... Y también tiene Chromecast integrado para que enviar contenido desde el móvil en cuestión de segundos.

Todo esto en un diseño de 55 pulgadas, que suele ser un punto medio muy agradecido y fácil de acomodar. Ten en cuenta que televisores como este, que ya tienen precios de salida muy ajustados, rara vez bajan de precio si no es en eventos concretos. Por eso, ver la Xiaomi TV S Mini LED 55 de oferta en AliExpress es una de esas oportunidades que no se suelen repetir.

