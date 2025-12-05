Pocas veces ha sido tan barato pasarse a la tecnología iO de Oral-B y decir adiós al cepillo manual

Seguro que has escuchado hablar de los cepillos eléctricos Oral-B, ya que suelen anunciarse bastante. Pues bien, ahora mismo tienes una oportunidad de oro para mejorar tu higiene bucal sin que te duela el bolsillo. El Oral-B iO Series 2, uno de los modelos más interesantes de la marca, está en oferta y tiene un precio irresistible. En cuanto a las opiniones de los usuarios, la mayoría hablan muy bien de este cepillo, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

El Oral-B iO Series 2 tiene un precio de venta recomendado de 84,95 euros, pero lo puedes conseguir en Amazon por solo 49,95 euros. Estamos hablando de un descuento del 41 %, lo que se traduce en un ahorro de 35 euros. Por cierto, es una oferta flash, así que será mejor que decidas rápido si comprarlo o no, puede que para entonces sea tarde y no queden unidades disponibles o haya finalizado este chollo.

Un cepillo eléctrico diseñado por Braun que incluye un estuche de viaje

Este cepillo eléctrico ha sido diseñado específicamente para quienes quieren dejar atrás el cepillo manual sin complicaciones. Su tecnología iO promete dejar tus dientes un 100 % más limpios que un cepillo tradicional, siendo implacable con la placa pero muy suave con tus encías. De hecho, el cambio es superintuitivo gracias a que funciona con un único botón y es muy silencioso, eliminando ese ruido molesto que tenían los cepillos eléctricos antiguos. Además, cuenta con una batería de larga duración con un indicador de carga baja, para que nunca te quedes a medias.

Uno de los grandes miedos al usar cepillos eléctricos es apretar demasiado y hacerse daño, pero el Oral-B iO Series 2 soluciona esto con su sensor de presión automático. Si te estás pasando de fuerza, el cepillo reduce la velocidad y emite una luz roja para avisarte, protegiendo tus encías en todo momento. Para personalizar aún más la experiencia, puedes elegir entre tres niveles de intensidad: extra suave, suave y limpieza diaria, adaptándose a la sensibilidad que tengas en cada momento.

Otra característica destacable es que incorpora un temporizador que te asegura los dos minutos de cepillado recomendados, avisándote mediante una vibración cada 30 segundos para que cambies de zona en la boca. Sin duda, es una forma sencilla y efectiva de garantizar una limpieza completa. Si tenemos cuenta todo lo que ofrece y que ahora cuesta menos de 50 euros, es el momento perfecto para comprarlo y decir adiós al cepillo manual.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.