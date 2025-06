El portátil barato que estás buscando tiene 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y Windows 11 Pro

¿Buscas un portátil sencillo y económico pero con memoria suficiente para aguantar bien el ritmo de tu día a día? El modelo del que te hablaré hoy, firmado por ACEMAGIC, se suma a la gama de opciones asequibles con especificaciones técnicas más que decentes. Y lo hace, además, con un diseño delgado que lo hace mucho más bonito, elegante y fácil de transportar.

Si ya es barato a su precio oficial de 289 euros, ahora que le podemos aplicar un descuento, lo es todavía más. Se quedará a 274,55 euros si pulsar la opción de Aplicar cupón de 5%, que es la que te muestro aquí debajo:

Así te llevarás este ACEMAGIC AX15 N97 a un precio impensable, y con todas las garantías que trae consigo el hecho de comprarlo en Amazon. Me gustaría aprovechar para decirte que quedan un par de semanas para que comience el Prime Day 2025, que este año viene con 4 días de ofertas a las que solo podrán acceder los usuarios de Amazon Prime. Si todavía no lo eres, puedes darte de alta aquí y empezar a disfrutar de todas las ventajas que trae consigo esta suscripción, y que no son pocas.

ACEMAGIC AX15 N97: funcional, ligero y asequible

El cerebro de este equipo es el Intel Alder Lake-N97, un chip de cuatro núcleos capaz de alcanzar los 3,6 GHz. Esto significa que es ideal para ejecutar tareas básicas con fluidez: navegación, trabajo en documentos, videollamadas, contenido en streaming... Evidentemente, no es una CPU pensada para tareas exigentes como la edición de vídeo o los juegos demandantes, pero rinde en el uso diario manteniendo un consumo bajo para favorecer la autonomía.

Por su precio, sorprende que venga con 16 GB de RAM y con un SSD de 512 GB. Son cifras que aseguran espacio más que suficiente para guardar todos los archivos y programas que quieras tener en tu ordenador, y también una respuesta rápida del sistema operativo, de los programas y del arranque del equipo. Además, su disco permite expandirse hasta 2 TB por si más adelante necesitases más almacenamiento.

Este portátil monta una pantalla de 15,6 pulgadas que ofrece una resolución Full HD. Es un panel con un buen nivel de detalle para su gama y en el que podrás ver películas y series con comodidad. A nivel estético puede presumir de ser un equipo especialmente delgado al tener solo 1,6 cm de grosor. Y su peso, de 1,6 kilos, hará que sea más cómodo de transportar.

Además de WiFi y bluetooth, tiene puertos físicos más que suficientes para cumplir, como USB y HDMI de sobras. Incluso viene con Windows 11 Pro ya instalado, algo nada habitual, para que le puedas sacar el máximo partido desde el primer momento. Es un portátil pensado para estudiantes, para trabajos en documentos o en la nube o incluso como segundo ordenador si buscas algo más de batalla que poder comprar a un precio muy asequible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.