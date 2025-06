Este Xiaomi con cámara Leica y formato plegable tiene ahora un 50% de descuento: parece un error, pero no lo es

Hay móviles que sorprenden cuando los ves. Otros, que lo hacen cuando los usas. Y, unos pocos, como este, te convencen cada día. Porque combinan diseño, rendimiento y potencia con una naturalidad que no necesita explicaciones. Así que cuando los podemos comprar con el 50% de descuento (un porcentaje prácticamente imposible de alcanzar en smartphones), no me puedo resistir a publicarlos.

La oferta de este Xiaomi Mix Flip hace que sea el momento perfecto para dar el salto a los móviles plegables. Es el móvil que yo utilizo y, por eso, te puedo decir que no es un dispositivo para aparentar, sino que es un móvil muy completo, bien construido, rápido, con una cámara increíble y con autonomía de sobra.

Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi, podrás comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 1299 euros. Nosotros lo podemos comprar en Amazon por 649 euros que, como te decía, supone conseguirlo a mitad de precio, una auténtica locura. Además, hablamos de Amazon, la tienda que más seguridad nos puede dar a la hora de comprar a través de internet, y la que está preparando el Amazon Prime Day 2025 para ofrecernos 4 días de ofertas que serán exclusivas para miembros Prime. Si todavía no lo eres, puedes darte de alta aquí y empezar a disfrutar de todas las ventajas de esta suscripción.

El Xiaomi Mix Flip es el plegable más equilibrado que puedes comprar

Se trata de un móvil plegable tipo concha que resulta elegante y compacto y que podrás acomodar en cualquier bolsillo. Si este tipo de móviles te parecen frágiles te diré que estás muy equivocado. Yo utilizo este móvil desde hace meses y no soy especialmente cuidadosa con él. Aun así, está como nuevo. Y el pliegue está muy bien conseguido, así que dejarás de notarlo al segundo día.

Este móvil monta dos pantallas. Tenemos su pantalla exterior de 4 pulgadas desde la que podrás acceder a notificaciones, contestar mensajes, llamadas... Aun no lo sabes, pero utilizarás mucho tu móvil a través de esta pantalla, sin necesidad de abrirlo. Cuando lo hagas, descubrirás su pantalla principal de 6,9 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco dinámica que va desde 1 hasta 120 Hz. Todo esto con un brillo máximo de 3000 nits para que puedas disfrutar de esta pantalla en cualquier tipo de situación.

Donde este móvil Xiaomi marca la diferencia respecto a otros plegables es en su increíble cámara. Es fruto de una colaboración con Leica, algo que se nota en cada disparo. Su cámara principal ofrece 50 megapíxeles de resolución y estabilización óptica. Le acompaña un teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, con una longitud focal equivalente a 47 mm. Por último, nos queda su cámara frontal de 32 megapíxeles. Te puedo asegurar que tiene un modo retrato increíble que te encantará utilizar. Y, si echas un vistazo a nuestro análisis del Xiaomi Mix Flip, podrás ver fotos hechas con estas cámaras.

Pero nada de esto tendría sentido si este móvil no contase con un procesador a la altura, y vaya si lo hace. Se trata del Snapdragon 8 Gen 3 que, junto a los 12 GB de RAM y sus 512 GB de almacenamiento interno, podrán con todo. Da igual lo que le pidas a este móvil, porque lo hará con solvencia y sin calentarse. Podrás jugar, editar fotos, tener abiertas varias apps a la vez... Es un móvil potente, fluido y rápido que no se amilanará ante nada.

En un móvil con este formato no se espera una batería de 4780 mAh, como la que nos ofrece este Xiaomi Mix Flip. Es una cifra que te dará un día y medio de autonomía y, gracias a su carga rápida de 67 W, lo tendrás cargado enseguida. No solo es un móvil muy cómodo de utilizar, también es rápido, potente, fluido... Y, con el descuento que tiene ahora, se convierte en una elección irresistible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.