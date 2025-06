LG lo clava con esta smart TV: buena imagen, sistema rápido y un precio que no esperas

Cambiar de tele ya no es solo una cuestión de tamaños y pulgadas. Ahora todos buscamos -y con razón- una buena imagen, una tele que vaya rápido, que se escuche bien y que cargue Netflix en cuestión de segundos. Y, por si este no es el momento de comprar una tele carísima, me gustaría hablarte de una que he encontrado de oferta en Amazon, muy por debajo de su precio oficial.

Me refiero a la LG 43UT73006LA, una smart tv que ahora podemos comprar por 299 euros. Ya era una opción interesante a su precio oficial de 449 euros, pero con este descuento se vuelve irresistible. Piensa que, por ejemplo, en MediaMarkt supera los 437 euros. Así que hablamos de ahorrarnos 150 euros en un modelo que, como te explicaré en este artículo, suplirá todas tus necesidades y que además nos vende Amazon, con envío y devolución gratis y con toda la tranquilidad que supone apostar por esta tienda.

Por cierto, ya que hablamos de Amazon me gustaría recordarte que el mes que viene tendrá lugar el Prime Day 2025. Serán 4 días cargados de ofertas que, desde La Razón, seguiremos muy de cerca y te ayudaremos a distinguir los verdaderos chollos de los que no lo son tanto. Eso sí, serán ofertas exclusivas para clientes Prime así que, si no es tu casa, puedes darte de alta aquí y empezar a disfrutar de todas las ventajas que trae consigo esta suscripción.

LG 43UT73006LA: la opción ideal si buscas la mejor relación calidad-precio

Lo primero que queremos saber a la hora de comprar una tele es saber cuánto mide. En este caso, hablamos de un modelo de 43 pulgadas que ofrece una resolución 4K Ultra HD, ideal para disfrutar de contenidos en streaming, partidos o videojuegos. Además, gracias a su procesador α5 Gen 7, la imagen final tendrá una mayor nitidez y unos colores más realistas.

Algo a lo que no solemos prestar mucha atención a la hora de elegir smart tv es a su sistema operativo. En el caso de esta LG, hablamos del sistema webOS 24, que es rápido, fluido y tremendamente fácil de utilizar. Es un sistema que LG lleva años afinando, que te permite acceder a cualquier contenido en streaming en cuestión de segundos y que abre las apps enseguida, sin tirones ni retrasos.

En términos de sonido, siempre puedes conseguir más potencia incorporando una barra externa, como la Sony HT-S40R, pero en este caso no será suficiente para la inmensa mayoría de usuarios. Digo esto porque la LG 43UT73006LA incorpora dos altavoces de 10 W que cumplen perfectamente para el uso diario y que ofrecen unas voces claras, un buen volumen en general y un perfil equilibrado. Y, si hablamos de conectividad, lo tenemos todo: 3 puertos HDMI, dos USB, entrada óptica, WiFi, bluetooth...

Si estás buscando un modelo de 43 pulgadas y un fabricante que te ofrezca una excelente calidad y garantía, saber que este modelo cuenta con el respaldo de LG es un seguro. Es una tele fiable y económica ahora que la podemos comprar de oferta, así que si te encaja, yo que tú le daría una oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.