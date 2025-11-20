Portátil barato
El portátil ideal para estudiantes, ahora a un precio increíble: Ryzen 7, 16 GB y fácil de transportar
MSI tiene algunos de los mejores portátiles del mercado, pero en esta ocasión todo el protagonismo es para el MSI Modern 15 B7M-440XES. Este equipo es perfecto para estudiar o trabajar y está más barato que nunca en Amazon
Aunque hay muchos portátiles por menos de 550 euros, a veces las diferencias de hardware entre ellos son significativas, por lo que conviene fijarse muy bien en las especificaciones técnicas. Si estás buscando un portátil asequible que destaque por su relación calidad-precio, el MSI Modern 15 B7M-440XES es una opción muy interesante, sobre todo ahora que su precio ha tocado fondo en Amazon.
El MSI Modern 15 B7M-440XES cuesta 699 euros cuando no está en oferta, pero actualmente puedes conseguirlo en Amazon por solo 539 euros (descuento del 23 %). Por sus características, que veremos a continuación, es un equipo que sin duda vale la pena comprar. Ahora bien, cabe mencionar que no incluye Windows 11. No obstante, la instalación del sistema operativo de Microsoft es fácil y rápida, pero si lo prefieres, puedes instalar una distro GNU/Linux.
Ahorra 160 euros comprando el MSI Modern 15 B7M-440XES en Amazon
Por menos de 550 euros, no siempre es fácil encontrar un equipo con estas características y de una marca reconocida. Así que, si ha llegado la hora de renovar tu portátil y tienes un presupuesto muy ajustado, no lo dudes más y hazte con el MSI Modern 15 B7M-440XES antes de que finalice esta oferta, no te arrepentirás.
