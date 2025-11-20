El portátil ideal para estudiantes, ahora a un precio increíble: Ryzen 7, 16 GB y fácil de transportar

Aunque hay muchos portátiles por menos de 550 euros, a veces las diferencias de hardware entre ellos son significativas, por lo que conviene fijarse muy bien en las especificaciones técnicas. Si estás buscando un portátil asequible que destaque por su relación calidad-precio, el MSI Modern 15 B7M-440XES es una opción muy interesante, sobre todo ahora que su precio ha tocado fondo en Amazon.

El MSI Modern 15 B7M-440XES cuesta 699 euros cuando no está en oferta, pero actualmente puedes conseguirlo en Amazon por solo 539 euros (descuento del 23 %). Por sus características, que veremos a continuación, es un equipo que sin duda vale la pena comprar. Ahora bien, cabe mencionar que no incluye Windows 11. No obstante, la instalación del sistema operativo de Microsoft es fácil y rápida, pero si lo prefieres, puedes instalar una distro GNU/Linux.

Ahorra 160 euros comprando el MSI Modern 15 B7M-440XES en Amazon

Este portátil no viene con Windows 11 preinstalado MSI

En su interior, este portátil esconde un procesador AMD Ryzen 7 7730U que está acompañado por 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB. Esto se traduce en un buen rendimiento para tareas de ofimática y cualquier programa que no necesite una tarjeta gráfica dedicada. Por lo tanto, a nivel potencia, va sobrado para tareas que no sean muy exigentes.

Al estar hablando de un portátil, la movilidad es clave, y este equipo destaca por su diseño fino y ligero que facilita su transporte. Además, cuenta con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD. Este panel ofrece una gran calidad de imagen, pero no destaca por tener un nivel de brillo muy alto. Esto es algo que comparte con otros equipos de su categoría. Sin embargo, en interiores se ve perfectamente.

A nivel de conectividad, no echarás en falta ningún puerto importante para tus periféricos y accesorios. Tiene tres puertos USB tipo A, un USB tipo C, una salida HDMI y un práctico lector de tarjetas microSD, además de la toma combinada de audio. A esto se le suma Bluetooth y Wi-Fi.

Por menos de 550 euros, no siempre es fácil encontrar un equipo con estas características y de una marca reconocida. Así que, si ha llegado la hora de renovar tu portátil y tienes un presupuesto muy ajustado, no lo dudes más y hazte con el MSI Modern 15 B7M-440XES antes de que finalice esta oferta, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.