Potencia de sobra y hasta 65 minutos de autonomía en esta aspiradora que tiene doble descuento

Que una aspiradora tenga una gran potencia de succión es muy importante para dejar los suelos totalmente limpios, además evita que tengas que dar varias pasadas. Dicho esto, si estás buscando una aspiradora sin cable que sea potente, versátil y barata, hoy es tu día de suerte. La Fieety FRV9, que tiene un PVPR de 189,99 euros, está en oferta en Amazon y puede ser tuya por 119,99 euros.

Cabe mencionar que, al 11 % de descuento, ya aplicado, hay que añadir un cupón de 50 euros. Dicho cupón caduca hoy, 29 de octubre, a las 23:59 horas. Para usarlo, solo tienes que marcar la casilla correspondiente. El precio final de 119,99 euros se verá reflejado al tramitar la compra. Si tienes dudas y no sabes si comprarla o no, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que la mayoría son positivas.

Hazte con la Fieety FRV9 al mejor precio en Amazon

Esta aspiradora incluye varios accesorios Fieety

Esta aspiradora sin cable no es solo una oferta atractiva por el precio. La Fieety FRV9 es una auténtica bestia de la limpieza. Equipada con un motor sin escobillas de 600 vatios, ofrece una potencia de succión de 50.000 Pa, por lo que elimina sin ningún problema el pelo de las mascotas y hasta el polvo más escondido que suele haber en juntas del suelo. Esto lo hace con una agilidad sorprendente gracias a su cabezal giratorio de 270 grados, que se desliza con facilidad por esquinas, bordes y debajo de los muebles.

Uno de sus grandes aciertos es el rodillo en S, que combina cerdas suaves y duras para atrapar la suciedad, mientras que luz LED resulta muy útil para ver el polvo que tiende a acumularse debajo de los muebles. Mención especial al modo automático, que ajusta la potencia de forma inteligente.

Para facilitar su uso, tiene una pantalla táctil desde la que se puede cambiar el nivel de potencia. Además, muestra hasta nueve indicadores en tiempo real para que lo tengas todo bajo control. A todo esto que acabamos de mencionar, hay que añadir un depósito de polvo de 1,6 litros y una batería que ofrece hasta 65 minutos de autonomía en modo ECO.

Si finalmente decides comprar esta aspiradora sin cable, recuerda que el cupón solo es válido hasta esta noche, por lo que te recomendamos que añadas la Fieety FRV9 a la cesta lo antes posible. Estamos seguros de que no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.