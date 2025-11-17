Precio mínimo histórico para este MacBook Air con chip M4 que está rebajado 200 euros

Aunque todo apunta a que el MacBook Air con chip M5 llegará en el primer trimestre de 2026, eso no significa que el modelo con chip M4 deje de valer la pena, sobre todo si lo compras cuando está en oferta. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y es que tiene un 18 % de descuento por tiempo limitado. Estamos hablando del modelo de 13 pulgadas con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Si echas un vistazo en la web de Apple verás que cuesta 1.099 euros, mientras que en Amazon está disponible por 899 euros, al igual que en MediaMarkt. Cabe mencionar que nunca antes ha estado tan barato en Amazon, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si tenías pensado comprar este portátil. Por sus características y precio, esa una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo por menos de 900 euros.

Un portátil compacto, potente y con una autonomía excepcional

Este portátil destaca por ser pequeño, ligero y sorprendentemente potente. Apple ha conseguido que este equipo sea una herramienta versátil que cabe en cualquier mochila, sin renunciar al rendimiento necesario para afrontar tareas exigentes. En su interior encontramos el chip M4, un procesador que no solo responde con rapidez en aplicaciones de productividad, edición de fotos o con varias apps abiertas, sino que además lo hace consumiendo muy poca energía. Esto se traduce en una autonomía que supera sin dificultad las ocho horas, permitiendo trabajar o estudiar durante toda una jornada.

Para estudiantes, el MacBook Air es ideal: su peso de tan solo 1,24 kg facilita llevarlo a clase, a la biblioteca o a cualquier lugar. Para quienes trabajan en movilidad, la combinación de ligereza, autonomía y potencia hace que sea el dispositivo perfecto para quienes viajan a menudo. Además, su pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con tecnología IPS y resolución de 2.560 por 1.664 píxeles se ve muy bien, tiene 500 nits de brillo y es compatible con True Tone. A nivel de conectividad, este equipo cuenta con dos puertos Thunterbolt 4 (USB tipo c), una toma para auriculares de 3,5 mm y un puerto de carga MagSafe 3.

Por sus características y precio actual, no hace falta decir que el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 es un equipo muy recomendable, aunque el nuevo modelo esté a la vuelta de la esquina. Hay que tener en cuenta que costará más de 900 euros. Además, no hay que olvidar que también es compatible con Apple Intelligence.

