Precio mínimo histórico para este monitor portátil MSI con soporte ajustable y dos puertos USB tipo C

Los monitores portátiles son una opción muy interesante para todos aquellos que tienen poco espacio o para quienes trabajan en movilidad. Si nos centramos en el MSI PRO MP161 E2U, además de ser pequeño y compacto, se puede conectar a una amplia variedad de dispositivos y, por si eso no fuera suficiente, ahora está más barato que nunca. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo.

¿Cuánto cuesta el MSI PRO MP161 E2U? Bien, tiene un precio recomendado de 141 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 89 euros. Si decides comprarlo, será mejor que seas rápido, hay unidades limitadas. Cabe destacar que las reseñas de los usuarios son muy positivas, y esto se ve reflejado en su puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Llévate el MSI PRO MP161 E2U al mejor precio en Amazon

Este monitor está diseñado para la movilidad y la eficiencia. Su principal atractivo reside en su construcción delgada y ligera, lo que lo hace perfecto para llevarlo en cualquier mochila. Imagina poder montar una estación de trabajo en cualquier lugar, pues lo puedes hacer con el MSI PRO MP161 E2U ya que funciona a la perfección como segundo monitor para aumentar tu productividad.

El MSI PRO MP161 E2U monta un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz. Dicho panel, garantiza una buena calidad de imagen, con colores vivos y buenos ángulos de visión. Esto último es muy importante para trabajar cómodamente sin importar la posición. MSI también ha pensado en la ergonomía y la versatilidad, y por eso le ha añadido un soporte que permite ajustar la inclinación del monitor hasta 180 grados.

Para una experiencia multimedia completa, incorpora dos altavoces, por lo que no hace falta conectar unos externos. A nivel de conectividad, dispone de un puerto mini-HDMI y dos puertos USB Tipo C. Por cierto, incluye un cable mini-HDMI a HDMI, así que es posible conectar hasta una consola.

Aunque hay muchos monitores portátiles por menos de 100 euros, este destaca por ser uno de los más equilibrados en cuanto a características y precio. Aprovecha esta oferta y hazte con el MSI PRO MP161 E2U, pocos monitores ofrecen tanto por tan poco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.