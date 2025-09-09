A precio mínimo el mejor portátil de Apple para la universidad o trabajar: chip M4, 15 pulgadas y SSD de 512 GB

Son muchas las personas que ya han comenzado las clases, o están a punto de hacerlo. Por eso estas fechas suelen marcar un aumento en la compra de ordenadores portátiles. Y en el caso de que estés pensando en hacerte con uno que te acompañe durante toda la carrera universitaria, que te permita trabajar con programas exigentes e incluso jugar de vez en cuando, este MacBook Air (2025), con su configuración más completa, tiene ahora su mejor rebaja hasta la fecha.

Este portátil de Apple salió a la venta hace ya unos meses por un precio recomendado de 1.999 euros que ya puedes dejar en el olvido, pues, dejando a un lado la tienda oficial de la marca, ya lleva un tiempo vendiéndose algo más barato. Eso sí, no tanto como ahora, pues tiene un descuento de 300 euros que lo deja por unos ajustados 1.699 euros en Amazon, el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha. Esta misma oferta está disponible en MediaMarkt, mientras que en PcComponentes nos lo encontramos por unos 1.729 euros.

Compra el MacBook Air M4 con pantalla de 15 pulgadas al mejor precio

MacBook Air M4 con pantalla de 15,3 pulgadas Apple

El último MacBook Air (2025) sigue siendo una de las opciones más a recomendables a día de hoy si lo que buscas es un portátil con potencia de sobra, sobre todo para llevar a cabo tareas de productividad o estudiar. Y si por algo se diferencia con respecto a otros modelos, es porque Apple sigue apostando por un diseño ultrafino y muy cómodo de llevar a cualquier parte al tener un ligero peso de 1,51 kg.

También destaca por tener una construcción impecable al venir con un chasis de aluminio 100% reciclado, estando así muy por encima con respecto a la competencia, donde por un rango de precios similares nos es raro seguir viendo acabados de plástico. Sin olvidarnos de que este modelo en cuestión tenemos una pantalla IPS de 15,3 pulgadas que mejora la experiencia de visualización, la cual nos brinda una resolución de 2.880 x 1.864 píxeles, un brillo de hasta 500 nits, una tasa de refresco de 60 Hz y una amplia gama cromática P3 y la ya clásica tecnología True Tone que la marca utiliza en casi todos sus dispositivos.

Pasando a hablar sobre su hardware, que es donde nos encontramos con los principales cambios con respecto a la anterior generación, el verdadero salto lo marca el chip M4. Le dan forma una CPU y GPU de 10 núcleos, además de una unidad de procesamiento Neural Engine de 16 núcleos que mejora tanto el aprendizaje como las tareas de IA. De esta forma podrás sacar el máximo partido a la llegada de Apple Intelligence, con resúmenes inteligentes de correos y documentos, entre muchas otras funciones.

Por otro lado, cabe mencionar que este modelo en cuestión viene con una memoria unificada de 24 GB que mejora notablemente la multitarea y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que en muchos casos es más que suficiente tanto para descargar varios programas como para disfrutar de una gran velocidad. Y todo funcionando bajo un sistema operativo macOS Sequoia con actualizaciones garantizadas a las últimas versiones durante muchos años.

En cuanto a autonomía, es otro de los puntos fuertes de este MacBook Air, ya que su batería de 66,5 Wh llega a ofrecernos hasta 18 horas de reproducción de vídeo y unas 15 horas de navegación web, cifras que nos permiten olvidarnos del cargador durante una jornada completa. Y para rematar, incluye una cámara FaceTime HD de 12 MP que es ideal para videollamadas, cuatro altavoces compatibles con audio espacial y una variada conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dos puertos Thunderbolt 4, un puerto de carga MagSafe y toma para auriculares jack de 3,5 mm.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.