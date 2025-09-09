¿A qué hora es la presentación del iPhone 17?

Llegó el gran día. Hoy se celebrará el evento especial de Apple que llevamos un año esperando y en el que conoceremos las novedades en las que ha estado trabajando la compañía. Un evento que tendrá lugar esta tarde y que se podrá disfrutar en riguroso directo de tres formas distintas, aunque la hora variará según el país desde el que lo veas.

Así que vamos a contarte a qué hora será la presentación del iPhone 17, los nuevos Apple Watch y, posiblemente, los nuevos AirPods Pro 3. Lo haremos en formato lista para que puedas consultar de manera rápida la hora en tu país y saber cuándo conectarte al directo.

Horario de la presentación de los iPhone 17

La fecha oficial del evento de Apple es hoy, 9 de septiembre, a las 10:00 horas en Cupertino. Esto supone una conversión horaria que da como resultado las 19:00 horas en España peninsular. En cuanto a los demás países de Latinoamérica, el horario queda de la siguiente forma:

Cupertino: 10:00h

España (Península): 19:00h

España (Islas Canarias): 18:00h

México: 10:00 - 11:00 - 12:00h

Costa Rica: 11:00h

Panamá: 12:00h

Colombia: 12:00h

Ecuador: 12:00h

Costa Este de EE. UU.: 13:00h

Venezuela: 13:00h

Chile: 13:00h

Uruguay: 14:00h

Argentina: 14:00h

Perú: 12:00h

Bolivia: 13:00h

Paraguay: 13:00h

República Dominicana: 13:00h

Guatemala: 11:00h

El Salvador: 11:00h

Honduras: 11:00h

Nicaragua: 11:00h

Como ya te hemos contado, habrá tres formas de ver el evento. En primer lugar, se podrá seguir desde la página web de Apple, que suele ser la opción más recomendable. Además, Apple retransmitirá el evento en directo a través de su canal de YouTube y, por último, se podrá seguir desde la sección Eventos de la app Apple TV.

¿Qué presentará Apple en su evento?

Aunque no hay nada confirmado, los rumores y filtraciones indican que Apple presentará varias novedades. Si nos guiamos por lo ocurrido en años anteriores, podemos considerarlas bastante fiables. Así que, si todo transcurre según lo previsto, esto es lo que se anunciaría hoy:

Nueva serie iPhone 17 : compuesta por el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Nuevos Apple Watch: tres modelos, el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3.

AirPods Pro 3: tras tres años, Apple renovaría sus auriculares.

Además, se anunciarán las fechas de reserva y lanzamiento de los dispositivos, así como la llegada oficial de iOS 26 y del resto de sistemas operativos.