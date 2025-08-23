No te quedes a oscuras: esta linterna Xiaomi con tres modos de intensidad cuesta menos de 15 euros

Xiaomi nunca dejará de sorprendernos. El fabricante chino se dio a conocer en nuestro país por sus móviles, pero actualmente podemos encontrar en su tienda online todo tipo de productos, como televisores, patinetes, monitores, linternas y mucho más. En esta ocasión, hablaremos de una linterna, y más concretamente la Xiaomi Mijia (modelo 2024). Resulta que tiene un descuentazo en AliExpress y su precio te dejará sin palabras.

Hasta hace unos pocos días la Xiaomi Mijia costaba 27,38 euros en AliExpress, pero durante la promo Vuelta al Cole se puede conseguir por tan solo 14,66 euros. Es un precio muy atractivo para una linterna que además de ser pequeña y compacta, es multifuncional. No solo se puede usar a modo de linterna, sino también como lámpara de mesa. A esto hay que añadir un modo de emergencia y un modo ambiente. Por otro lado, decir que el vendedor tiene reseñas muy positivas, una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5 y ha vendido más de 1.000 unidades. ¡Casi nada!

Compra la linterna Xiaomi Mijia al mejor precio en AliExpress

Esta linterna se puede usar a modo de lampara de mesa Xiaomi

Si bien se trata de una linterna que solo mide 130 x 30 x 30 milímetros y pesa 125 gramos, su bombilla con hasta 1.000 lúmenes hace que se vea muy vea en la oscuridad. También cuenta con otros dos niveles de intensidad: 50 y 350 lúmenes. En su interior, hay una batería de 3.100 que ofrece una autonomía de hasta 30 horas. Sobre esto último, Xiaomi no especifica con qué nivel de intensidad.

Que una linterna sea resistente es muy importante, sobre todo si la vamos a usar en exteriores. Pues bien, aquí tampoco decepciona. La Xiaomi Mijia tiene certificación IP65 de resistencia al agua, por lo que se puede seguir usando aunque llueva. A nivel de conectividad, en uno de los extremos hay un puerto USB tipo C. En el mismo extremo también incorpora un pequeño gancho por si queremos colgarla en un arnés.

Aprovecha esta oferta de AliExpress y hazte con la Xiaomi Mijia ahora que está disponible por menos de 15 euros. Es una linterna que no está nada mal, y su tamaño y peso la hacen ideal para llevarla sin que estorbe.

