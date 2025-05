Analizamos el aparato para emergencias que ha comprado María Pombo y buscamos otros 4 de estas características

El gran apagón eléctrico, del que hoy se cumple una semana, provocó un aumento de las ventas de aparatos tan ‘anticuados’ como los transistores de radio, la única forma de obtener información mientras se esperaba a que volviera la luz. Pero no solo de las clásicas radios portátiles a pilas, sino de las llamadas radios de emergencia.

Una de las personas que han promocionado este tipo de aparatos ha sido la influencer María Pombo, quien publicó en sus redes la adquisición de uno de estos dispositivos que están pensados para cubrir una serie de necesidades básicas, además de la radio de onda corta, en una situación como la del lunes pasado.

La radio de emergencias de María Pombo. @mariapombo

Uno de los efectos de esta demanda es que las radios han subido de precio. Cuando Pombo lo promocionó, tenía un coste de 43 € que ahora se encuentra en los 87, el doble. ¿Merece la pena? Si nos vemos en las mismas otra vez, nadie dirá que no. Repasamos este modelo y otros que puedes comprar para estar preparado para el próximo apagón.

Radio de emergencia HOLA-CR1009 de Eoxsmile

Radio de emergencia HOLA-CR1009 de Eoxsmile. Amazon.

La radio de emergencia elegida por la influencer ofrece recepción de bandas AM/FM y acceso a alertas meteorológicas NOAA, que proporcionan información oficial sobre condiciones climáticas severas como tormentas, huracanes o tornados, útil si te encuentras en alguno de los países que las utilizan. No es el caso de España, donde el sistema de alertas de emergencia se basa principalmente en ES-Alert.

Más interesante es que cuenta con múltiples métodos de carga: panel solar, manivela manual, pilas AAA y puerto USB, asegurando su funcionamiento incluso durante cortes de energía. Incluye una linterna LED, luz de lectura, función de alarma SOS (116 dB) y puede utilizarse como batería externa (5.000 mAh) para cargar dispositivos móviles. Su diseño compacto y resistente la convierte en una herramienta esencial para emergencias y actividades al aire libre.

Es, tal y como dice el fabricante de forma algo cómica, ‘ideal para tornados, tsunamis, incendios forestales, huracanes y tormentas de nieve’. Su precio en Amazon es de 87 €.

Radio Mesqool 1009 Pro DAB/FM

Mesqool 1009 Pro DAB/FM. Amazon.

Este modelo de Mesqool DAB (Digital Audio Broadcasting)/FM es una radio digital con una batería recargable de 5.000 mAh, que también puede alimentarse por pilas, micro-USB, el pequeño panel solar que incorpora o la manivela para generar la energía si los otros métodos no funcionaran o no están disponibles. Al ser una radio digital, ofrece una recepción con menos interferencias que las analógicas, puede escanear de forma automática el espectro y memorizar hasta 30 emisoras. También incorpora una potente linterna, lámpara de lectura y puede emitir una alarma de 105 dB. La tienes en Amazon por 65 €.

Radio solar de emergencia SOLARBABY

Radio solar de emergencia SOLARBABY. Amazon.

No tan versátil, pero más económica resulta esta radio de emergencia de SOLARBABY. Se trata de un dispositivo compacto y multifuncional diseñado para situaciones críticas y actividades fuera de la ciudad que está equipado con una batería de 2.000 mAh y ofrece tres métodos de carga: panel solar, manivela manual y puerto USB. No tiene opción de pilas, por lo que es conveniente acompañarla de una batería portátil si no se quiere recurrir al panel solar o la manivela demasiado pronto. Sintoniza bandas AM/FM e incluye la mencionada capacidad de recibir alertas meteorológicas NOAA, que no es útil en España, pero sí todo lo demás. Dispone de una linterna LED de 3 luces, una antena telescópica de 30 cm para mejorar la recepción y puede utilizarse como batería externa para cargar dispositivos móviles. Es compacta (15,6 x 8 x 6 cm), ligera (336 g) y la tienes por 37 € en Amazon.

Radio de emergencia MD-107 de Rychi

Radio de emergencia MD-107 de Rychi. Amazon.

La radio de emergencia MD-107 de Rychi combina un diseño portátil y estilo retro con funciones avanzadas pensadas para situaciones críticas. Incorpora una potente batería recargable de 37.000 mAh, que permite cargar dispositivos móviles y proporciona hasta 40 horas de uso con la linterna LED o 25 horas de reproducción de radio. Ofrece cuatro métodos de carga (USB-C, panel solar, manivela y pilas AAA) y cobertura en bandas AM, FM y WB (Weather Band, solo operativa en EE. UU. y Canadá). Cuenta además con linterna de 3 W, lámpara de lectura, alarma SOS con luz intermitente y una antena extensible de 7 secciones para mejorar la recepción. Su precio en Amazon es de 82 €.

Radio solar XSY320 de Nigecue

Radio solar XSY320 de Nigecue. Amazon.

La radio de emergencia Nigecue es un dispositivo portátil y recargable que incorpora una batería de 5.000 mAh. Ofrece cuatro métodos de carga (USB, manivela, panel solar y pilas reemplazables) y cuenta con sintonizador AM/FM analógico, linterna de largo alcance con tres modos, lámpara de lectura y alarma SOS con luz intermitente. Su diseño compacto (20 x 6 x 7 cm) y su funcionalidad la convierten en una herramienta esencial para emergencias. Su precio es de 40 € en Amazon.