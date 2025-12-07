Quienes buscaban un afeitado suave sin gastar mucho, están apostando por esta máquina de menos de 80 euros

Las mañanas tienen un ritmo propio. Algunas veces empiezan con prisa, otras arrancan un poco más despacio, con un silencio que todavía no se ha roto con mensajes ni correos. Pero, sea cual sea tu ritmo, probablemente haya un gesto que repites: el de acercarte al espejo y decidir cómo quieres presentarte al mundo hoy.

Ese momento, tan cotidiano como íntimo, es más importante de lo que parece. Y una afeitadora suave, que no irrite, que pase por la piel como si la conociera desde siempre, puede definir no solo tu aspecto, también tu manera de empezar el día. Ahí es donde la Braun Series 5, un modelo que busca esa mezcla tan difícil de lograr entre eficiencia, suavidad y facilidad, tiene más sentido.

Es una afeitadora que no quiere complicarte, quiere acompañarte. Tiene un precio oficial de 129,99 euros, que es el que mantiene en la web de Braun, pero Amazon nos da una buenísima noticia al rebajarla a 79,99 euros. Así que ahora se convierte en una propuesta muy seria para cualquiera que quiera mejorar su rutina sin gastar más de la cuenta.

La Braun Series 5 incorpora tecnología FlexMotion para ser especialmente cómoda

Totalmente resistente al agua para que la puedas utilizar hasta en la ducha Braun

Es verdad que la mayoría de afeitadoras prometen apurado y comodidad, pero pocas consiguen que ese movimiento sobre la piel se note natural. La Series 5 lo hace gracias a sus tres láminas flexibles que están diseñadas para adaptarse a la forma del rostro y a las diferencias de densidad del vello. Cada cuchilla se mueve de forma independiente para afeitar bien zonas complicadas como la curva de la mandíbula o el cuello, sin tirar, sin enganchar el pelo y sin dejar zonas sin afeitar. El resultado es un afeitado uniforme e intuitivo, la sensación de estar utilizando una máquina que entiende dónde debe insistir y dónde deslizarse con suavidad.

Otra de las cosas que más sorprenden es su doble modo de afeitado. Diferencia entre el modo estándar, más suave y pensado para piel sensible o afeitados tranquilos, y el modo turbo, ideal para esas mañanas en las que vas tarde, necesitas eficacia y no quieres tener que repasar dos veces. Mientras muchas afeitadoras de gama media se quedan cortas cuando la barba está más larga o densa, aquí el modo turbo eleva la potencia sin volver agresivo el corte, permitiéndote conseguir un afeitado completo en menos tiempo.

La Series 5 utiliza iones de litio en su batería, que suponen una autonomía de hasta 50 minutos, lo que puede suponer varias semanas de afeitado. Y también cuenta con un sistema de carga rápida que, tras cinco minutos enchufada, te dará energía suficiente para un afeitado completo. Gracias a esto siempre está lista, siempre es resolutiva. Y no solo eso, también es 100% impermeable. La puedes usar en seco si buscas rapidez, con espuma o gel si quieres más frescor o bajo la ducha para integrar el afeitado en tu rutina de baño. Esto no solo mejora la versatilidad, también facilita la limpieza.

Y a sabiendas de que no siempre te apetece afeitarte por completo, sino que algunas veces solo querrás llevar una barba corta, perfiles los laterales o mantener el bigote, Braun ha incluido en este modelo un accesorio de precisión con el que podrás delinear el bigote y las patillas, repasar contornos y ajustar esos detalles que dan la sensación de afeitado cuidado. En un módulo realmente útil que amplía el uso de esta máquina más allá del afeitado completo.

Más allá de sus características y su ficha técnica, importa la sensación en la mano y en la piel. Esta es una afeitadora ligera, con un agarre ergonómico que se adapta a la forma de tu mano y no resbala aunque la uses mojada. Su precio habitual ya la situaba como una muy buena opción dentro de la cama media, pero ahora que cae a 79,99 euros, la relación calidad-precio cambia por completo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.