El reloj de titanio y zafiro que ahora baja 190 euros y muchos ya llaman "el chollo premium"

Los relojes inteligentes han pasado de ser una curiosidad o un elemento destinado a unos pocos, a convertirse en un accesorio que acompaña en el día a día. Algunos apuestan por ser muy técnicos, otros por el diseño y, unos pocos, logran elequilibrio de ambos mundos.

El OnePlus Watch 3 quiere estar justo ahí. Es un dispositivo bonito, fabricado con materiales premium, que incorpora funciones de salud y deporte completas y que ofrece una batería que no obliga a vivir pegado al cargador. Este modelo tiene un precio oficial de 349 euros, tal y como hemos podido ver en la web oficial. ¿Te parece caro? No te preocupes, lo podemos comprar por 158 euros gracias a una promoción de AliExpress. Para conseguirlo a este precio, será necesario introducir el cupón ESFS20 que te hará un descuento extra en la cesta. Así quedará una vez esté el cupón aplicado:

Como te decía, si lo podemos comprar a este precio es gracias a la Promo de Otoño de AliExpress, en la que también puedes aplicar estos otros cupones de descuento:

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

El OnePlus Watch 3 quiere acompañarte en todo

A primera vista, ya es un reloj que llama la atención por su diseño sobrio y elegante que nos hace ver que no estamos ante un gadget cualquiera. Tiene la caja de acero inoxidable, el bisel de titanio y un cristal de zafiro que no solo le dan presencia, también resistencia. Es algo que se nota al tacto, al peso y al uso. No tendrás miedo de que se raye o se marque al mínimo golpe. Está disponible a este precio en dos colores, en negro y en verde.

Su panel AMOLED de 1,5 pulgadas es uno de los puntos fuertes del Watch 3. Ofrece una resolución de 466 x 466 píxeles, una densidad suficiente para que los textos se vean nítidos y las animaciones sean fluidas. Tiene 2200 nits de pico máximo, una cifra muy alta, superior a la de la mayoría de smartphones, que te permitirá consultar notificaciones incluso a pleno sol. Y, gracias a la tecnología LTPO la pantalla ajusta su tasa de refresco de una forma inteligente.

Uno de los grandes problemas de muchos relojes inteligentes es que duran poco encendidos. El OnePlus Watch 3 rompe esa barrera al ofrecer hasta 5 días de uso real. Si haces de él un uso más intensivo, esta cifra bajará hasta los 3 días, y si tienes activado el modo de ahorro de energía, subirá hasta los 16. Pero lo importante es el uso normal, el más habitual, que ronda la semana de autonomía.

Sus funciones van mucho más allá de mostrar notificaciones. Tiene sensores orientados a monitorizar tu frecuencia cardíaca, a medir la saturación de oxígeno en sangre, llevar a cabo un seguimiento avanzado del sueño... También incluye un GPS de doble frecuencia que mejora la precisión en rutas al aire libre, y más de 100 modos deportivos entre los que se encontrará cualquiera que suelas practicar.

Este OnePlus Watch 3 funciona a través de Wear OS 5 y tiene una corona giratoria que facilita la navegación por los menús. Tiene certificación IP68 y 5 ATM para que no te lo tengas que quitar ni en la ducha ni para nadar. Ahora que tiene 190 euros de descuento, es una gran oportunidad para hacerse con él.

