Teclast P50 en oferta: tableta de 11 pulgadas con lápiz y funda por menos de 140 euros

Si estás buscando una tableta barata que no se quede corta en prestaciones, la Teclast P50 (2025) es un acierto. Su precio oficial es de 189,99 euros, pero la puedes conseguir en Amazon por 139,99 euros si usas el cupón de 50 euros, que estará activo hasta el 6 de octubre. Vamos, que si estabas dudando en renovar tu vieja tableta, este es el momento perfecto.

Si tenemos en cuenta sus características, que veremos a continuación, podríamos decir que es una de las mejores tabletas de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 140 euros. A esto hay que sumar que las reseñas de los usuarios son en su mayoría positivas y cuenta con una puntuación de 4,7 sobre 5.

Ahorra 50 euros comprando la Teclast P50 en Amazon

Lo primero que llama la atención es su diseño: apenas 8 mm de grosor y marcos finos que hacen que la pantalla de 11 pulgadas luzca todavía más. Y ojo, con sus 90 Hz de frecuencia de actualización, todo se mueve con una gran fluidez. Aunque no sea un panel Full HD, el nivel de detalle sigue siendo muy bueno y más que suficiente para ver series, navegar por Internet o echarte unas partidas.

Por dentro tampoco se queda corta. Con el procesador UNISOC T606, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliables con microSD), tienes potencia y espacio de sobra para tus apps, fotos y vídeos. Y con su batería de 7.000 mAh, puedes olvidarte de cargarla cada dos por tres: aguanta perfectamente un día entero de uso intensivo.

Pero lo mejor es que viene con extras que normalmente se pagan aparte: un lápiz óptico para tomar notas o dibujar, y una funda protectora para que la estrenes sin miedo a rayarla o golpearla. Eso significa que desde el primer momento tienes un pack completo, sin gastos adicionales.

Al depender de un cupón para conseguirla más barata, te recomendamos que te hagas con esta tableta lo antes posible, no te arrepentirás. Además de ser muy versátil, te sorprenderá por su rendimiento, calidad de imagen y autonomía. Por cierto, viene con Android 15.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.