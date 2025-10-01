Si tienes perro o gato, esta aspiradora Rowenta te viene como anillo al dedo, y ahora está en oferta

Entre las muchas marcas de aspiradoras que hay, sin duda, Rowenta es una opción que nunca debes descartar por la relación calidad-precio de sus productos. Además de tener mucha variedad, también puedes encontrar modelos para todos los bolsillos. Por ejemplo, la Rowenta Compact Power XXL (Animal Care), que incluye un accesorio para atrapar el pelo de las mascotas, es un opción muy interesante, sobre todo ahora que tiene un 33 % de descuento.

Aunque su precio recomendado es de 179,99 euros, actualmente puede encontrarse por solo 119,99 euros en Amazon, MediaMarkt y en la propia web de Rowenta. Sin duda, es un precio muy competitivo para una aspiradora con cable que cuenta con más de 13.000 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,4 sobre 5. Antes de pasar a echar un vistazo a sus características, no está de más mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Rowenta Compact Power XXL, una aspiradora bien valorada a un precio muy tentador

Su nombre no engaña: es compacta, ligera y fácil de manejar, lo que facilita tanto su uso diario como su almacenamiento. Sin embargo, lo que realmente la hace destacar es su depósito de 2,5 litros, que permite limpiar durante más tiempo sin necesidad de vaciarlo constantemente. En este sentido está un escalón por encima de las aspiradoras sin cable y robots aspiradores.

El motor de 900 vatios es otro de sus puntos fuertes. A pesar de su bajo consumo, ofrece una potencia de succión que la hace ideal para todo tipo de superficies. A esto se suma un sistema de filtración avanzado de tres niveles, capaz de retener hasta el 99,98 % del polvo y las partículas más finas. Para quienes conviven con perros o gatos, esta característica es clave: no solo elimina los pelos con eficacia, sino que también contribuye a mantener un aire más limpio y saludable.

Mención especial al amplio radio de acción de 8,80 metros. Permite moverse con libertad sin tener que estar cambiando de enchufe constantemente. Además, al no depender de una batería como ocurre con una aspiradora sin cable, no tendrás que preocuparte por tener que ponerla a cargar.

Si tienes mascotas en casa y quieres mantener tu hogar impecable con el mínimo esfuerzo, la Rowenta Compact Power XXL es una apuesta segura. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice. Por menos de 120 euros, es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura.

