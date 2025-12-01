Titanio, batería de dos días y GPS dual: este Galaxy Watch rebajado es un chollo serio

Hay días que se viven deprisa, días que parecen no terminar nunca y días en los que lo que necesitas es un recordatorio de que debes parar, respirar, moverte o simplemente desconectarte un segundo. Un smartwatch no puede cambiar tu vida pero sí estar ahí cuando necesites un pequeño empujón, un aviso, un dato o una señal de calma. Y cuando tienes en la muñeca un reloj que responde bien en todos los contextos, la experiencia se vuelve sorprendentemente valiosa.

Ese es el punto fuerte del Samsung Galaxy Watch Ultra. Un reloj que nació para resistir más de lo habitual, para soportar el calor, el frío, el agua y el día a día. Un reloj que combina titanio, cristal de zafiro, una pantalla inusualmente brillante y funciones completas de salud y de deporte. Según he podido ver en la web de Samsung, este reloj tiene un precio oficial de 699 euros, y ahora lo tienen rebajado a 479 euros. Pero es que en esta campaña de AliExpress tenemos la oportunidad de comprarlo por 431 euros. La rebaja es brutal. Y además con envío y devolución gratis, que siempre da un extra de tranquilidad.

Samsung Galaxy Watch Ultra: titanio, zafiro y una construcción sólida

La sensación al ver y tocar este Galaxy Watch Ultra es casi inmediata: está hecho para durar. La caja de titanio aeroespacial se siente densa, firme, sólida pero sin exceso de peso. Es un equilibrio al que pocos relojes llegan. No es el típico smartwatch del que tienes que estar pendiente para que no se golpee, sino que está diseñado para el día a día real.

El cristal de zafiro es resistente a arañazos y a golpes leves, lo que añade una capa de tranquilidad que se agradece cuando el reloj se golpea sin querer. Los botones, la corona, las líneas rectas que definen el cuerpo... todo transmite una sensación de reloj de verdad, no de simple gadget. Con una caja de 47 mm de diámetro, tiene presencia, pero sin llegar a molestar.

Si alguna vez has intentado leer la notificación de un smartwatch bajo el sol, sabrás lo frustrante que puede llegar a ser. Con este reloj no pasa. Su panel Super AMOLED de 1,5 pulgadas alcanza los 3000 nits de brillo y está hecho para que la luz no sea un problema. Es una de esas mejores que lo cambian todo en el día a día. Y la resolución de 480 x 480 píxeles hace el resto.

Uno de los mayores miedos de quien quiere un smartwatch potente es la autonomía. Estamos acostumbrados a relojes que apenas llegan a final del día, que piden cargar cada noche. Con esta Watch Ultra la historia es otra. Su batería de 590 mAh promete hasta 48 horas de uso real, incluso con deporte, GPS ocasional, notificaciones, seguimiento del sueño y un brillo alto. Y si activas sus modos de eficiencia puede aguantar hasta 100 horas.

Incorpora la tecnología BioActvie que monitoriza tu frecuencia cardíaca con precisión, tu nivel de oxígeno en sangre, tu actividad física y tus patrones de sueño. El seguimiento del sueño es especialmente útil porque no solo te muestra cuánto duermes, sino cómo duermes. Cuánto tiempo pasas en sueño profundo, cuándo te despiertas sin darte cuenta, cómo respiras... Además incorpora funciones avanzada como detección de apnea de sueño.

Si haces deporte, este reloj te entiende. Si no haces deporte, te motiva. El Galaxy Watch Ultra cuenta con GPS de doble frecuencia para que, aunque corras entre edificios, senderos boscosos o zonas donde la señal suele bailar, el reloj sigue tus pasos con exactitud. Tiene una resistencia al agua de 10 ATM, así que podrás nadar con él puesto.

Esta versión incluye LTE, WiFi, Bluetooth y NFC, así que en términos de conectividad no se le puede pedir más. Significa que puedes dejar el móvil en casa y seguir utilizando el reloj con independencia. Hacer una llamada, recibir un mensaje, escuchar música, seguir un mapa... Para quienes corren, van al gimnasio o quieren desconectar un rato del móvil pero no del mundo, este es un aspecto muy importante.

Un reloj con titanio, zafiro, GPS dual, resistencia extrema y todo lo que hemos contado, es normal que ronde los 600 euros. A 431 euros, el Galaxy Watch Ultra cambia de categoría. Se vuelve más accesible, lógico y razonable. Es uno de los relojes más completos del mercado, y está rebajado a un precio que no encaja con lo que ofrece. Y eso, hoy en día, es muy difícil de ignorar.

