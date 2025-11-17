Última oportunidad: esta nueva tablet todoterreno de Xiaomi está tirada de precio, pero por poco tiempo

Al igual que sucede con los smartphones, cada vez es más común encontrarnos con tablets que ofrecen mucho por un precio muy accesible. Podemos poner varios ejemplos, pero una de las más recientes que nos ha conquistado es la REDMI Pad 2 de Xiaomi. Y lo mejor de todo es que ahora está a mitad de precio.

A pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 199,99 euros, durante la promo del 11.11 de AliExpress (que está a punto de llegar a su fin), puedes conseguir esta tablet de Xiaomi por tan solo unos 101,91 euros en AliExpress. Para dejarla a este precio y ahorrar casi 100 euros, tan solo tienes que aprovechar el descuento que tiene y aplicar el cupón 'MIRAVIA15' durante el proceso de compra.

Y ya te adelanto que no la verás tan barata en ningún otro comercio, pues en Amazon por ejemplo se está vendiendo por unos 155 euros.

Compra la tablet REDMI Pad 2 de Xiaomi al precio más bajo

La REDMI Pad 2 es un diamante en bruto, ya que, aun siendo una tablet muy económica, sus características nos dejan muy sorprendidos. Para corroborar esto, tan solo hace falta echarle un ojo a su elegante diseño, que nos deja sorprendidos al venir con una carcasa metálica y por lo manejable que es, pues apenas pesa unos 510 gramos para que podamos llevarla en una sola mano.

Este modelo es bastante versátil, aunque si por algo la recomendamos especialmente es para llevar el entretenimiento al siguiente nivel. Ver series, películas, leer o incluso jugar en esta tablet es todo un lujo al montar una pantalla crystal-clear de 11 pulgadas, la cual nos deja sin palabras al ofrecernos una resolución 2,5K, una tasa de refresco de 90 Hz, un brillo máximo de 600 nits y compatibilidad con más de 1.070 millones de colores, asegurándonos escenas muy vivas y coloridas. Sin dejar de lado de que los cuatro altavoces que lleva incorporados también aportan su granito de arena al soportar un audio envolvente Dolby Atmos.

El apartado de autonomía también tiene una gran importancia en este tipo de dispositivos, y aquí nos encontramos instalada una batería con 9.000 mAh de capacidad que es capaz de brindarnos hasta 17 horas reproducción de vídeo. Es decir, que para esos días en los que estamos enganchados a una serie, aguantará una buena tanda de episodios largos sin problemas. Mientras que si la usamos unos pocos minutos al día y el resto del tiempo la dejamos en reposo, puede llegar a aguantar muchos días sin tener que cargarla.

Por otro lado, cuenta con una cámara trasera de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP que como es de esperar no son espectaculares, pero sí que son suficientes para obtener unos resultados decentes cuando la buena iluminación acompaña. Y otros extras que merece la pena mencionar son que dispone de un puerto jack de 3,5 mm para usar auriculares, un puerto USB-C y es compatible con accesorios como un lápiz óptico o teclados.

Ahora, si hablamos sobre su rendimiento, bajo el capón lleva incorporado un procesador Helio G100-Ultra que se defiende hasta en tareas de ofimática, multitarea y casi todo tipo de aplicaciones o juegos. Eso sí, al tratarse de su versión más básica, se acompaña de una memoria RAM de 4 GB que puede quedarse algo corta en algunos casos y un almacenamiento de 128 GB. Igualmente, si lo prefieres, la versión con 8 GB de RAM puedes conseguirla por unos 142,76 euros en AliExpress.

Para rematar, tenemos sentimientos encontrados con su software. Esta tablet llega funcionando bajo una capa de personalización HyperOS 2 basada en Android que si por algo destaca es por ser bastante personalizable, pero es cierto que viene con bastante bloatware y en algunos momentos puede tardar algo más de lo normal en responder. La buena noticia es que podremos actualizarla a HyperOS 3 para disfrutar de las últimas novedades y, seguramente, de una mayor fluidez.

