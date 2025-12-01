Móvil Android barato
Últimas horas para hacerte con este móvil POCO de 6,9 pulgadas a un precio increíblemente bajo
Si buscas un móvil con pantalla grande, buen rendimiento, 256 GB de almacenamiento y un precio inferior a 120 euros, esta oferta es para ti. El POCO C85 cuenta con un 31 % de descuento y un precio realmente atractivo
La Semana de Black Friday de Amazon está llegando a su fin, así que si quieres renovar tu móvil y tienes un presupuesto muy ajustado, esta es tu oportunidad. El POCO C85, un smartphone que tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, está rebajado 52,90 euros y nunca antes ha estado tan barato, así que es un buen momento para comprarlo.
El POCO C85 tiene un precio recomendado de 169,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 117,09 euros en Amazon y 129,99 euros en la web de Xiaomi. Por cierto, ambas ofertas terminan hoy, 1 de diciembre, a las 23:59 horas. Así que, será mejor no que no lo pienses mucho.
Un móvil económico con un hardware muy equilibrado
Este móvil es un claro ejemplo de que no es necesario gastar una fortuna para conseguir un dispositivo muy equilibrado. A modo de adelanto, diremos que cuenta con un diseño pensado para el consumo multimedia y un hardware que asegura un buen rendimiento en las tareas del día a día, como usar aplicaciones de mensajería, ver vídeos, navegar por Internet y más.
