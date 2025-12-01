Últimas horas para hacerte con este móvil POCO de 6,9 pulgadas a un precio increíblemente bajo

La Semana de Black Friday de Amazon está llegando a su fin, así que si quieres renovar tu móvil y tienes un presupuesto muy ajustado, esta es tu oportunidad. El POCO C85, un smartphone que tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, está rebajado 52,90 euros y nunca antes ha estado tan barato, así que es un buen momento para comprarlo.

El POCO C85 tiene un precio recomendado de 169,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 117,09 euros en Amazon y 129,99 euros en la web de Xiaomi. Por cierto, ambas ofertas terminan hoy, 1 de diciembre, a las 23:59 horas. Así que, será mejor no que no lo pienses mucho.

Un móvil económico con un hardware muy equilibrado

Este móvil está disponible en 3 colores POCO

Este móvil es un claro ejemplo de que no es necesario gastar una fortuna para conseguir un dispositivo muy equilibrado. A modo de adelanto, diremos que cuenta con un diseño pensado para el consumo multimedia y un hardware que asegura un buen rendimiento en las tareas del día a día, como usar aplicaciones de mensajería, ver vídeos, navegar por Internet y más.

En su interior encontramos el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, un chip que ofrece una buena experiencia al abrir aplicaciones y navegar por el sistema operativo. Aquí también tiene mucho que ver los 8 GB de memoria RAM, que permite tener varias aplicaciones abiertas en segundo plano. Además, como hemos mencionado, el modelo que está en oferta tiene 256 GB de almacenamiento que puedes ampliar con una tarjeta microSD. Por lo tanto, no tendrías que tener ningún problema a la hora de guardar todas tus fotos y vídeos.

La experiencia visual es otro de los puntos importantes de cualquier smartphone. Pues bien, el POCO C85 cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas. Aunque su resolución es de 1.600 por 720 píxeles, no se ve nada mal y los ángulos de visión son más que correctos. Ahora bien, lo que realmente marca la diferencia es su tasa de refresco de hasta 120 Hz, que aporta una gran fluidez.

El apartado fotográfico es uno de los puntos más flojos, pero esto no quiere decir que las fotos sean de mala calidad, siempre que las hagas en condiciones de luz favorables. A fin de cuentas, no hay que olvidar que estamos hablando de un móvil que cuesta menos de 120 euros, por lo que no sería justo pedirle lo mismo que a un terminal de gama media. Tiene una cámara de 50 megapíxeles y tiene modo HDR, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles.

Para finalizar, lo que termina de inclinar la balanza a favor es la batería de 6.000 mAh junto con la carga rápida de 33 vatios. A todo esto hay que sumar un conector para auriculares y el chip NFC, imprescindible hoy en día para realizar pagos móviles de forma cómoda y segura sin tener que llevar la tarjeta física encima.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.