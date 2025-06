Uno de los mejores móviles del año tiene 468 euros de descuento y es Xiaomi

Aunque siempre me he tenido que conformar con móviles de gama media creo que, al menos una vez en la vida, nos merecemos uno de gama alta. Sí, sé que son más caros y que a veces la diferencia no merece tanto la pena. Precisamente por eso he buscado un modelo donde la diferencia se nota y que además, como está de oferta, lo podemos comprar a precio de un buen gama media. Pero no te dejes engañar por el precio que tiene actualmente y que es fruto de la Promo de Verano de AliExpress: este móvil es de los mejores del mercado.

Lejos de mostrar un precio que impone distancia, ahora que podemos comprar el Xiaomi 15 de oferta, esa barrera desaparece por completo. Piensa que esta versión, tal y como hemos podido comprobar en la tienda de Xiaomi, tiene un precio oficial de 1099,99 euros. Sin embargo, ahora mismo en AliExpress cuesta 631,99 euros, lo que supone un ahorro de 468 euros, que es una locura en un móvil como este y que solo lleva un par de meses en el mercado. AliExpress lo envía desde Francia y ofrece envío y devolución gratis. Si prefieres, también tienes la opción de comprarlo en Amazon por 699 euros, donde el ahorro sería de 400 euros.

El Xiaomi 15 acerca la gama alta a más bolsillos

A nivel estético, el Xiaomi 15 es más que un móvil bonito. Se trata de un modelo que ha sido diseñado con criterio y coherencia, además de con la comodidad de ser un móvil compacto, algo que se nota en el día a día y que te permitirá utilizarlo con una sola mano.

Su pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco adaptativa capaz de moverse entre 1 y 120 Hz. Sin duda, es una pantalla digna de esta gama alta, que además ofrece un brillo máximo de 3200 nits para que la puedas ver sin dificultad en cualquier terraza o en la playa. También es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, y todo esto sin sacrificar batería al funcionar con tecnología LTPO, que regula la frecuencia de manera inteligente en función de lo que estés haciendo con el móvil.

El cerebro de este Xiaomi 15 es el Snapdragon 8 Elite. Probablemente, se trate del chip más potente y eficiente que hay en el mercado y, sin duda, es el culpable de que este móvil se comporte como una auténtica bestia. Además, este procesador se combina con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno. Si traducimos estos datos a una experiencia real, tendremos un móvil en el que todo va rápido y fluido, y que además ha sido diseño para durar.

En cuanto al apartado fotográfico no es solo que monte tres buenas cámaras traseras, es que Xiaomi y Leica siguen apostando por una colaboración real. Es algo que se nota en el color, en la gestión de la luz y, especialmente, en los retratos. Obtenemos un toque más cálido, como más auténtico. Realmente, es lo que hace que las fotos tengan un estilo único sin necesidad de utilizar filtros. En su parte trasera tenemos tres sensores de 50 megapíxeles: el principal, un gran angular y un telefoto. Y, en el lado opuesto, una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Estamos acostumbrados a que los móviles pequeños escatimen en batería, pero Xiaomi nos vuelve a cerrar la boca esta vez. Incluye una batería de 5240 mAh, incluso más grande que la media en móviles, y eso se nota. Gracias a ella, podrás superar la jornada sin ningún tipo de problema, de hecho lo difícil será agotarla antes de que termine el día. Además, su carga rápida de 90 W te permitirá tener una carga completa en aproximadamente media hora.

Sin duda, el Xiaomi 15 en esta versión con 512 GB de almacenamiento interno es uno de esos teléfonos que justifican su precio. Y lo hace todavía más ahora que alcanza los 468 euros de descuento, convirtiéndose en una de las mejores opciones del mercado, sin asteriscos y sin letra pequeña.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.