Vuelve el ofertón: este SSD Samsung es resistente a caídas de hasta 2 metros y está rebajado 53,32 euros

Ahora puedes comprar un SSD externo que combina portabilidad, fiabilidad y resistencia a un precio increíble, y no es otro que el Samsung T5 EVO de 2 TB, que actualmente tiene un 28 % de descuento en Amazon, reseñas por parte de los usuarios mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Así que, si quieres ampliar la capacidad de almacenamiento de tu PC o consola, puede que te interese.

Este SSD cuesta 189,91 euros cuando no está en oferta, pero lo puedes conseguir por tan solo 135,91 euros en Amazon (135,95 euros en PcComponentes). No hace falta decir que es un precio muy atractivo para un SSD portátil que, si bien no es el más rápido, destaca por otras características que lo convierten en una opción a considerar. Y si 2 TB te parece poco, también hay un modelo de 4 TB y 8 TB al precio de 271,95 euros y 509,25 euros respectivamente.

Ahorra 53,32 euros comprando el Samsung T5 EVO de 2 TB en Amazon

El Samsung T5 EVO tiene un diseño compacto y ligero, pesando apenas 102 gramos, lo que lo hace fácil de transportar. Además, en uno de sus extremos incorpora un práctico enganche que es muy útil para llevarlo contigo a cualquier parte. Dejando de lado su diseño, y pasando al rendimiento, ofrece velocidad de lectura y escritura de hasta 460 MB/s. Esto se traduce un rendimiento hasta 3,8 superior al de un disco duro mecánico.

La compatibilidad es otro de sus puntos fuertes. Funciona en Windows, macOS, móviles y tabletas Android, Smart TVs, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. En este sentido es un SSD muy versátil. En cuanto a su durabilidad, está diseñado para soportar caídas de hasta 2 metros.

A nivel de conectividad tiene una interfaz USB 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps) e incluye un cable USB tipo C a USB tipo C. Si lo quieres conectar a un dispositivo que tenga un puerto USB tipo A tendrás que usar un adaptador. Por último, decir que incorpora la tecnología Dynamic Thermal Guard, que gestiona y controla el calor de manera eficiente, manteniendo la temperatura óptima en todo momento.

Si tenemos en cuenta que esta oferta puede finalizar en cualquier momento, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo.

