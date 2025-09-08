Oferta Patinete
Un patinete que cuesta lo mismo que unas zapatillas y te lleva por la ciudad
Por solo 147 euros, el iScooter i9 ofrece 25 km de autonomía, velocidad de hasta 25 km/h, frenos dobles y plegado rápido en 3 segundos. Probablemente, la compra más inteligente en patinetes urbanos este mes
No te descubro nada si te digo que moverse por la ciudad se ha convertido en un auténtico desafío. Cada vez hay más tráfico, el transporte público está saturado e incluso los trayectos cortos se alargan más de lo necesario. En este contexto, los patinetes eléctricos llevan años ganando terreno y presentándose como una solución práctica, ecológica y económica.
Es verdad que muchos modelos se disparan de precio, y que los más baratos suelen quedarse cortos en autonomía, potencia o seguridad. Por eso me ha llamado la atención este iScooter i9, un patinete que normalmente cuesta 269 euros, según hemos podido ver en la web oficial, pero que ahora podemos comprar por 147 euros. Para conseguirlo a este precio tendremos que utilizar el cupón FSES13 en el momento de hacer nuestra compra, y así debería quedar tu cesta:
Compra el iScooter i9 con 120 euros de descuento
Al igual que modelos de los que hemos hablado anteriormente, como el iScooter i10 Pro, el i9 también ha sido construido en aleación de aluminio, lo que le da un peso de apenas 13 kilos y hace que sea especialmente cómodo de transportar cuando no lo estés conduciendo. Tiene un sistema de plegado en 3 segundos, ideal cuando entres en el metro, en la oficina o cuando lo quieras guardar en el maletero. También lo podrás acomodar en cualquier rincón de tu casa sin que ocupe demasiado.
Tiene un motor de 350 W que le permite alcanzar la velocidad máxima legal de 25 km/hora. Será más que suficiente para moverse por la ciudad con agilidad. Y su batería le otorga una autonomía de hasta 30 kilómetros por carga así que lo más probable es que lo puedas utilizar durante varios días sin necesidad de enchufarlo. Cuando lo hagas, has de saber que tarda unas 5 horas en cargarse por completo, así que lo podrás dejar enchufado mientras duermes, mientras trabajas o mientras estás en clase.
El i9 tampoco sacrifica en seguridad con la excusa de ajustar el precio. De hecho, incorpora un doble sistema de frenado. Tiene un freno electrónico delantero y un freno de disco trasero. Esta combinación aporta una respuesta estable incluso en las frenadas más bruscas. También está equipado con un faro LED delantero, luz de freno trasera y reflectores laterales para garantizar tu visibilidad tanto de día como de noche.
Sus neumáticos de 8,5 pulgadas son antipinchazos y no requieren mantenimiento, lo que reduce preocupaciones y costes adicionales. Tiene tres modos de conducción para adaptar la potencia y la velocidad al trayecto y un precio que ya quisieran poder ofrecer marcas más reconocidas. Un modelo muy equilibrado si quieres moverte con soltura en tu día a día a un precio asequible y con todas las garantías de seguridad y de saber que estás cumpliendo con la normativa vigente.
