Los reproductores multimedia o TV Box nos permiten convertir una televisión antigua en una smart TV, cambiar el sistema operativo en modelos limitados o conectarlos a un proyector para acceder fácilmente a las principales plataformas de streaming. En resumen, son una alternativa muy económica para extender la vida útil de nuestros dispositivos sin necesidad de reemplazarlos. Por lo que, si estás buscando uno, el nuevo Xiaomi TV Box S de 3ª generación es uno de los mejores que puedes encontrar y está ahora a un mejor precio.

Este dispositivo de Xiaomi tiene un precio recomendado de 79,99 euros, aunque ahora tienes la oportunidad de añadirlo a tu cesta de la compra por unos 59,99 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 20 euros. Y si prefieres otra opción de compra, en PcComponentes lo encontrarás con la misma rebaja.

Compra el nuevo reproductor multimedia Xiaomi TV Box S (3nd Gen) al mejor precio

Xiaomi TV Box S (3nd Gen) Xiaomi

El Xiaomi TV Box S de 3ª generación es un novedoso reproductor multimedia que viene con algunos cambios interesantes con respecto a su predecesor, empezando por el diseño. Ahora apuesta por unas líneas más redondeadas que le dan un aire más moderno e incluye una pequeña luz LED blanca en el frontal que indica cuándo está en funcionamiento. Asimismo, mantiene unas dimensiones muy similares para colocarlo de manera discreta en cualquier lugar y apenas pesa 91,2 gramos.

Pero los cambios más importantes están en su hardware, ya que incorpora un nuevo procesador quad-core fabricado en 6 nanómetros que alcanza velocidades de hasta 2,5 GHz. Según Xiaomi, consigue mejorar el rendimiento en un 25% con el fin de disfrutar de una navegación más fluida y tiempos de carga más cortos. Mientras que su GPU mejora en un 130% para que podamos jugar a títulos que no sean demasiado exigentes en nuestra televisión.

Otra agradable sorpresa nos la encontramos en su capacidad total, pues pasa de 8 GB a unos generosos 32 GB de almacenamiento para instalar una gran variedad de apps. Sin pasar por alto que todo esto está respaldado por 2 GB de RAM. En otras palabras, nos ofrece una experiencia más premium sin tener que gastar tanto.

A la hora de empezar a utilizarlo, es capaz de reproducir vídeos en resolución 4K a 60 Hz con soporte completo para Dolby Vision y HDR10+, lo que garantiza una imagen más nítida y colores más vibrante. Pero eso no es todo. Como el sonido juega un papel fundamental a la hora de ver contenido multimedia, es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, dos tecnologías que elevan la experiencia sonora, especialmente si tienes un buen sistema de altavoces o una barra de sonido conectada.

Eso sí, uno de los motivos por los que hasta yo mismo lo compraría es porque viene funcionando con un sistema operativo Google TV, el cual nos da acceso a miles de aplicaciones, juegos y plataformas de streaming desde la Play Store. Sin olvidarnos de que podemos controlarlo por voz al venir con Google Assistant y compartir contenido desde nuestros diferentes dispositivos al integrar Chromecast.

Para rematar, también hay algunos cambios en el apartado de conectividad, pues desaparece el puerto de red Ethernet y la salida de audio óptico, pero a cambio incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, un puerto USB 2.0 y un puerto HDMI 2.1. Suficiente para sacarle el máximo partido posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.