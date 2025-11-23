Poco más de 100 euros por un POCO con AMOLED y cámara Sony: así se rompe la gama baja

El POCO M7 Pro 5G vuelve a dejar claro por qué esta marca domina el rango económico: por 120,84 euros aplicando el código BFES20 en AliExpress, tienes un móvil con pantalla AMOLED de 120 Hz, una cámara Sony con OIS —sí, estabilización óptica real en gama baja— y un rendimiento más que sólido para el día a día. Es el típico teléfono que te hace preguntar: “¿De verdad necesito gastar más?”.

Un gama baja que parece de otra liga

POCO M7 Pro 5G Xiaomi

La pantalla AMOLED de 6,67" es la primera señal de que este M7 Pro no juega en la misma liga que el resto de su precio. Colores vivos, buen brillo y 120 Hz para animaciones más fluidas: perfecto tanto para redes sociales como para vídeos, juegos o simplemente para que todo se sienta más moderno.

La cámara principal es otro punto que sorprende. POCO monta un sensor Sony de 50 MP con OIS, algo rarísimo por este precio. ¿Qué significa en la práctica? Fotos más estables de noche, menos movimiento en vídeos y una calidad general que supera lo esperable en un móvil de poco más de 100 €. No es magia… pero se acerca.

En el uso diario, sus 8GB de RAM y los 256GB de almacenamiento (otro lujo inesperado) permiten llevar apps, WhatsApp, redes y multitarea sin tirones. Y si vienes de un móvil antiguo, vas a notar el salto solo con encenderlo. La batería de 5100 mAh con carga rápida de 45W asegura un día y medio de uso sin preocuparte de enchufarlo.

Es, en pocas palabras, un móvil que cubre las necesidades reales del día a día sin renunciar a detalles que antes solo veíamos en móviles más caros.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.