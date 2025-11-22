Tecnología
Este mini PC barato con Ryzen 5 y 16GB de RAM es la sorpresa del mes para jugar y trabajar en serio
Pequeño por fuera, pero con la potencia justa para mover juegos, ofimática y multitarea sin despeinarse
Cuando un mini PC consigue mover juegos moderadamente exigentes, tirar de multitarea sin sufrir y, encima, mantenerse por debajo de los 200 euros, algo interesante está pasando. Eso es exactamente lo que ocurre con el FIREBAT AM02, que durante el Black Friday de AliExpress baja a 184,84 euros aplicando el código BFES30, y se convierte en uno de esos equipos compactos que valen para casi todo: teletrabajo, emuladores, gaming ligero, ofimática, contenido 4K y setups minimalistas.
Un mini PC que rinde como un sobremesa “real” (pero sin ocupar espacio)
Lo mejor del FIREBAT AM02 no es su tamaño —que ya es una ventaja enorme— sino lo bien que aprovecha el Ryzen 5 6600H, un procesador pensador para portátiles gaming que aquí se siente suelto y con buena refrigeración. En la práctica, esto significa poder editar fotos, abrir 20 pestañas, usar herramientas pesadas de trabajo o jugar a títulos populares como Fortnite, Valorant, GTA V o Rocket League sin pedir clemencia.
Los 16 GB de RAM DDR5 (rápidos, por fin) y la unidad SSD de 512 GB o 1 TB ayudan a que todo vaya fluido: arranques instantáneos, tiempos de carga muy cortos y cero tirones en multitarea. Para un mini PC económico, este combo es oro puro.
Además, su conectividad es sorprendentemente completa:
- (HDMI 2.0) para monitores o teles 4K
- (DisplayPort 1.4) por si tienes pantalla de alta tasa de refresco
- (USB 3.0 x2) para accesorios y almacenamiento
- (Type-C completo) con vídeo y datos
- (Doble LAN) ideal para oficinas, streaming o redes avanzadas
- (Jack de audio) por si usas auriculares con cable
Para teletrabajo, va sobradísimo. Para estudiantes, aún mejor. Para gaming ligero, perfecto como PC secundario. Y si lo quieres convertir en un centro multimedia, reproduce 4K a 60 Hz sin despeinarse.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
