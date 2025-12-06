La pantalla barata que muchos están montando por su cuenta: enchufas al mechero y tienes CarPlay inalámbrico

Muchos coches siguen teniendo radios básicas, pero sus dueños ya se han acostumbrado a usar CarPlay o Android Auto en el móvil. Cambiar la unidad completa puede costar cientos de euros, por eso este tipo de pantallas portátiles están ganando terreno. Este modelo de 7 pulgadas, ahora por 25,36€ (cuando suele costar más de 60€), se conecta al mechero y ofrece CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de Bluetooth, transmisión FM y entrada para cámara trasera. Una forma rápida y barata de modernizar tu coche en diez minutos.

Una pantalla que se instala en dos pasos y da funciones de coche moderno sin tocar nada del salpicadero

Pantalla CarPlay inalámbrico AliExpress AliExpress

Lo que está haciendo que esta pantalla se vuelva viral es que no requiere herramientas ni desmontar nada. Basta con fijarla con la ventosa, enchufarla al mechero de 12V y elegir cómo quieres escuchar el sonido:

por Bluetooth hacia el coche,

por AUX,

por transmisión FM,

o usando su altavoz integrado.

En la práctica, esto permite adaptar el invento a cualquier vehículo, desde un compacto de 2007 hasta una furgoneta más antigua.

La compatibilidad con CarPlay y Android Auto (tanto inalámbrico como por cable) es lo que más valoran los usuarios. Puedes abrir Spotify, WhatsApp, Google Maps o podcasts sin sacar el móvil del bolsillo. Si el coche tiene un altavoz decente, la transmisión FM o el puerto AUX permiten escucharlo todo con calidad más que suficiente.

Otro detalle muy útil es la entrada para cámara de marcha atrás. No incluye cámara, pero permite añadir una por muy poco dinero. Para quien aparca en zonas estrechas o tiene mala visibilidad trasera, puede ser un cambio enorme en comodidad diaria.

La pantalla de 7 pulgadas es sencilla pero funcional: buena visibilidad, interfaz clara y un ángulo ajustable que evita que tape la carretera. También admite tarjetas TF y USB para reproducir vídeos, música o fotos, lo que puede venir bien en viajes largos con niños.

Incluye además una DVR frontal de 720p, que sirve como pequeña dashcam para grabar lo que ocurre delante del coche. Solo requiere una tarjetamicroSD y puede resultar útil en caso de golpe o imprevisto.

No es un dispositivo perfecto: no guarda ajustes como la hora al apagarlo y parte de la experiencia dependerá del móvil que tengas. Pero por este precio, su capacidad para convertir un coche básico en uno “inteligente” es sorprendente.

Una solución económica para modernizar un coche sin hacer obras

Para quienes no quieren invertir en cambiar la radio o simplemente buscan CarPlay inalámbrico barato, esta pantalla es una de esas compras que se amortizan el primer día. Fácil de instalar, compatible con casi todo y lo bastante versátil como para mejorar cualquier coche viejo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.