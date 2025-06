Mi plan de verano favorito: sofá, ventilador y maratón de pelis por menos de 5 euros

Empieza el verano, suben las temperaturas y, con ellas, las ganas de no hacer absolutamente nada. Ni viajes de 10 horas en coche, ni sombrillas voladoras, ni croquetas de arena en la playa. Este año, mi plan favorito lo tengo claro: sofá, ventilador y un maratón de pelis que no se acaban nunca. Y lo mejor: todo por menos de lo que cuesta un helado en el chiringuito.

Movistar Plus+ lanza, desde hoy hasta el 22 de junio, una oferta que no se veía desde septiembre: 50% de descuento durante tres meses para nuevas altas. Es decir, cine, series, documentales y deporte por solo 4,99€/mes. Ideal para quienes estaban esperando una excusa para engancharse a todo lo que se viene este mes. Y sí, puedes ver todo desde el móvil o la tablet, sin cables, sin decos, y hasta sin WiFi si te descargas los contenidos antes.

Un catálogo que huele a verano (y a peliculones)

Películas Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

La idea de pasar el verano en modo chill suena aún mejor cuando sabes lo que te espera en la pantalla. Este verano, Movistar Plus+ está en modo festival:

Cine en mayúsculas: Seven, El club de la lucha, Aliens, La Máscara… clásicos que no pasan de moda y que merecen un revisionado (o varios).

Seven, El club de la lucha, Aliens, La Máscara… clásicos que no pasan de moda y que merecen un revisionado (o varios). Cine español con alma: títulos nominados a los Premios Goya como El 47 o la joya francesa Emilia Pérez en la sección de cine premiado.

títulos nominados a los Premios Goya como El 47 o la joya francesa Emilia Pérez en la sección de cine premiado. Para toda la familia: Trolls 3: Todos juntos llegó el 5 de junio para llenar la casa de color y música, mientras Bitelchús Bitelchús (estreno 6 de junio) trae de vuelta al demonio más irreverente de los 90.

Trolls 3: Todos juntos llegó el 5 de junio para llenar la casa de color y música, mientras Bitelchús Bitelchús (estreno 6 de junio) trae de vuelta al demonio más irreverente de los 90. Historias que emocionan: La historia de Christopher Reeve (7 de junio) promete tocarte el corazón, y Morata: No saben quién soy (17 de junio) abre las puertas al lado más humano del fútbol.

La historia de Christopher Reeve (7 de junio) promete tocarte el corazón, y Morata: No saben quién soy (17 de junio) abre las puertas al lado más humano del fútbol. Thrillers y drama: Fuera de la ley con Joseph Gordon-Levitt, Fly Me to the Moon con Scarlett Johansson (12 de junio), El buen italiano (10 de junio) o Jurado Nº2 de Clint Eastwood (20 de junio) forman parte de una agenda cargada de tensión y emoción.

Fuera de la ley con Joseph Gordon-Levitt, Fly Me to the Moon con Scarlett Johansson (12 de junio), El buen italiano (10 de junio) o Jurado Nº2 de Clint Eastwood (20 de junio) forman parte de una agenda cargada de tensión y emoción. Cine que huele a Oscar: Cónclave, una de las películas más comentadas del año, cierra el mes a lo grande.

La promoción solo estará disponible hasta el 22 de junio y es válida únicamente para nuevos suscriptores o personas que no tengan una cuenta activa. Una vez activada, tendrás acceso a todo el contenido por solo 4,99€/mes durante tres meses. Después, el precio vuelve al habitual (9,99€), pero puedes cancelar cuando quieras.

Y por si te lo preguntas: sí, puedes descargar los contenidos para verlos sin conexión, ideal para viajes, desplazamientos o incluso cuando el WiFi del apartamento de playa decide tomarse vacaciones también.

Qué es Movistar Plus+

Olvídate del típico “esto solo si eres de la compañía”. Movistar Plus+ ya no es solo para clientes de Movistar. No hace falta que tengas fibra, ni móvil, ni nada. Es una plataforma de streaming a la que puede suscribirse cualquiera, sin líos ni permanencias.

¿Y qué tiene de especial? Pues que no compite por cantidad, sino por calidad. Aquí no vas a encontrar series de relleno para tener “algo de fondo”, sino contenido original hecho en casa, como La Mesías, Sentimos las molestias o el recién estrenado documental de Morata. Producciones propias, pensadas para marcar diferencia.

A eso súmale cine de estreno cada día, deportes en directo, documentales exclusivos, entrevistas con figuras del deporte y la cultura, y estrenos internacionales que llegan al mismo tiempo que en Estados Unidos.

Todo sin decodificadores, sin cables, sin instalación. Solo necesitas una cuenta, y puedes verlo en tu móvil, tablet, tele, ordenador o donde te dé la gana. Lo ves tú o lo ve otro a la vez, porque permite dos dispositivos simultáneos. Y si no tienes WiFi en vacaciones, te lo descargas y listo.

Cómo contratar Movistar Plus+

Uno de los canales de cine más importantes de Movistar Plus+ será gratuito Movistar Plus+

Puedes darte de alta directamente desde su web oficial: movistarplus.es. Solo necesitas crear una cuenta (sin línea de teléfono ni nada más), y tendrás acceso al contenido desde el primer minuto.

Tiene app oficial en casi todo:

Smart TV (Samsung, LG, Android TV, Google TV…)

(Samsung, LG, Android TV, Google TV…) Amazon Fire Stick, Apple TV

Móviles y tablets (App Store y Google Play)

Además, puedes descargar contenido para verlo sin conexión, ideal para vacaciones o zonas sin WiFi.

Solo tres días para activarlo (y tres meses para disfrutarlo)

Hay veranos de calor y hay veranos de calidad. Este puede ser ambos… pero tú eliges si lo pasas buscando sombras o con aire acondicionado y un plan que lo tiene todo. Por 4,99€ al mes durante tres meses, Movistar Plus+ se convierte en el refugio perfecto contra el aburrimiento. Y si no te convence, puedes cancelar cuando quieras. Solo recuerda que la promo está disponible del 20 al 22 de junio.

¿Mi consejo? Aprovéchala. Porque lo único peor que el calor… es arrepentirse de no haberle dado al play.

