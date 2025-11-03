Los primeros rumores del iPhone 17e hacen que el 16e empiece a caer de precio (y es buen momento para comprarlo)

La maquinaria de rumores ya ha empezado a girar. Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17e para febrero de 2026, según las filtraciones de Mark Gurman, y eso está teniendo un efecto inmediato: el iPhone 16e comienza a bajar de precio en prácticamente todos los canales, especialmente en el mercado reacondicionado. En Back Market, puede encontrarse por 441€, frente a los 629€ que cuesta nuevo en la mayoría de tiendas. Una diferencia que lo coloca en un punto muy atractivo para quienes buscan un iPhone reciente, con Apple Intelligence y una ficha técnica más que solvente.

Un modelo reciente con alma de gama alta

Lanzado en 2024, el iPhone 16e fue el modelo que redefinió la gama media de Apple. Mismo diseño que los modelos superiores, misma experiencia de usuario y, sobre todo, el salto al chip Apple A18 Bionic, un procesador que no solo ofrece potencia bruta, sino eficiencia y soporte prolongado para años de actualizaciones.

Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas sigue siendo una de las más equilibradas del mercado, con resolución de 2.532 x 1.170 píxeles, compatibilidad HDR y brillo de hasta 1.200 nits. En la práctica, eso se traduce en un panel con negros profundos, colores naturales y una nitidez que sigue estando a la altura de cualquier modelo “Pro”.

También incorpora Dynamic Island y todas las novedades de iOS 18 con Apple Intelligence, que añade funciones inteligentes de escritura, organización y edición de fotos directamente integradas en el sistema. Todo ello en un cuerpo ligero (167 g), resistente (certificación IP68) y con los ya clásicos Face ID, USB-C y detección de accidentes, herencia directa de los modelos superiores.

La cámara principal de 48 MP con apertura f/1.6 mantiene el mismo sensor que el iPhone 15, y sigue ofreciendo imágenes nítidas incluso en escenas de baja luz. La frontal de 12 MP TrueDepth sigue siendo una de las mejores para videollamadas y selfies con modo retrato.

Por qué reacondicionado ahora tiene más sentido que esperar

El atractivo del iPhone 16e reacondicionado no es solo el precio. En Back Market, cada dispositivo pasa una revisión completa antes de ponerse a la venta: batería, pantalla, cámaras, conectores y sensores se prueban individualmente, garantizando que funcione como nuevo.

Además, cada compra incluye garantía de hasta dos años y 30 días de prueba, una tranquilidad que no se encuentra en el mercado de segunda mano.

Con la llegada del 17e, el 16e se encuentra en su punto de madurez ideal: suficientemente reciente para disfrutar de todas las novedades de software (incluido Apple Intelligence) y con un coste que ya ha dejado atrás el sobreprecio del lanzamiento. Y si se tiene en cuenta que el 17e apenas aportará diferencias estéticas y que mantendrá un enfoque de gama media, el ahorro del reacondicionado cobra aún más sentido.

Un iPhone sensato en un momento perfecto

Para quien busca un iPhone moderno, con diseño actual, rendimiento excelente y acceso completo al ecosistema de Apple, el 16e reacondicionado es una opción que encaja por lógica más que por impulso.

No es el más nuevo ni el más caro, pero sí el que mejor equilibra rendimiento, soporte y precio real. Y con los primeros rumores del 17e ya circulando, todo apunta a que ahora es el momento más inteligente para hacerse con él.

