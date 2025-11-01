Dónde encontrar el iPad con mejor relación rendimiento-precio de todo el Black Friday 2025

Cada año, el Black Friday deja un ganador inesperado. En 2025, ese título podría llevarlo el iPad Air 6 (2024) con chip M2, un dispositivo que apenas lleva un año y medio en el mercado y que ya puede encontrarse reacondicionado en Back Market por 438€, frente a los más de 700€ que cuesta en tiendas tradicionales.

La diferencia de precio no es un pequeño descuento: es una oportunidad real de hacerse con una tablet casi de gama “Pro” a precio de gama media. Y lo mejor es que, en rendimiento y experiencia de uso, no hay prácticamente sacrificios.

El equilibrio que define la gama Air

iPad Air 6 Google Google

El iPad Air siempre ha sido el modelo más sensato del catálogo de Apple: un producto que ofrece el rendimiento de los iPad Pro sin el precio que los acompaña. Esta sexta generación refuerza esa idea con el chip M2, el mismo procesador que montan los MacBook Air más vendidos actualmente y que multiplica la fluidez en todo tipo de tareas, desde la edición de vídeo 4K hasta los juegos de alto nivel gráfico.

La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas mantiene la fidelidad de color y los 500 nits de brillo típicos de los paneles de Apple, perfecta tanto para trabajar con precisión como para ver contenido HDR. Pesa apenas 462 g, tiene Touch ID integrado en el botón superior, y su compatibilidad con el Apple Pencil Pro o el Magic Keyboard lo convierte en una herramienta tan válida para diseñadores como para estudiantes o profesionales móviles.

Por potencia, autonomía y calidad de construcción, sigue siendo una de las tablets más redondas que existen. Y que ahora se pueda conseguir por poco más de 400€ cambia completamente las reglas del juego.

Reacondicionado: el mejor “truco” del Black Friday

Back Market Back Market Back Market

En Back Market, este iPad Air 6 reacondicionado no es un dispositivo usado, sino un producto revisado a fondo. Cada unidad pasa pruebas de batería, pantalla, puertos, cámaras y conectividad antes de salir a la venta. El resultado es un dispositivo en perfecto estado, con garantía de hasta dos años y 30 días de prueba, que llega limpio, calibrado y listo para usar desde el primer encendido.

El ahorro es tan considerable que incluso quienes pensaban esperar al iPad Air 7 pueden plantearse este modelo sin dudarlo: mismo chip, mismo diseño y misma experiencia, pero a un precio un 40% más bajo. Además, al tratarse de una compra reacondicionada, se evita generar residuos electrónicos innecesarios y se extiende la vida útil de un dispositivo fabricado para durar.

La opción más racional del Black Friday

A medida que el Black Friday se acerca —el viernes 28 de noviembre—, muchas de las ofertas más llamativas giran en torno a televisores o móviles. Pero si lo que se busca es un dispositivo realmente versátil, capaz de rendir como un portátil y mantenerse vigente durante años, este iPad Air M2reacondicionado está en otra liga.

Ofrece potencia profesional, compatibilidad total con el ecosistema Apple y una calidad de pantalla que sigue siendo referencia en el mercado. Todo ello por menos de lo que cuesta un smartphone de gama media en 2025.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.