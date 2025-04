Radio, powerbank y más: el kit básico que recomiendan tener en casa por si vuelve un apagón

El apagón nacional que vivimos ayer dejó claro lo vulnerables que somos cuando nos falla lo más básico: la electricidad. Durante varias horas, miles de hogares quedaron sin luz, sin poder cargar el móvil, sin información y, en muchos casos, totalmente a oscuras. Hoy ya ha vuelto todo a la normalidad, pero es el momento ideal para preparar un pequeño kit de emergencia que nos ayude a sobrellevar mejor la próxima caída de suministro. Lo mejor es que no hace falta gastar una fortuna: con poco dinero, puedes tener todo lo necesario para pasar un apagón sin sobresaltos.

Una radio a pilas por menos de 10€ para no quedarte sin información

OcioDual Radio analogica Amazon Amazon

Este modelo de radio analógica OcioDual BC-R2048 es lo más sencillo y práctico que puedes tener en casa para emergencias. Funciona con pilas, tiene sintonizador AM/FM y viene con altavoz integrado y conector para auriculares. Compacta y ligera, se guarda en cualquier cajón y puede ser clave cuando no hay wifi ni datos. Cuesta solo 9,49 €, y es probablemente la forma más barata de no quedarte aislado durante un apagón.

Una batería externa de 20000 mAh con carga rápida por solo 9,99 €

Power Bank 22.5W 20000mAh Amazon Amazon

Si durante el apagón tu móvil no tenía batería, sabrás lo frustrante que es quedarse incomunicado. Esta powerbank de 20000 mAh tiene potencia de sobra para cargar varias veces tu teléfono, además de relojes inteligentes, auriculares u otros dispositivos pequeños. Incluye puertos USB-C, salida rápida (PD3.0 y QC4.0) y pantalla LCD para ver la carga restante. Y lo mejor: cuesta solo 9,99 €. Por ese precio, no hay excusas para no tener una en el cajón.

Luces LED con sensor de movimiento por 13,99 €, perfectas para moverte sin tropezar

Luces LED con sensor de movimiento Amazon Amazon

No todo el mundo tiene linternas a mano, y caminar a oscuras por casa puede ser peligroso, sobre todo para personas mayores. Este pack de dos lámparas LED con sensor de movimiento se enciende automáticamente al detectar que pasas cerca. Funcionan con pilas, se pegan fácilmente con una tira magnética adhesiva y son ideales para escaleras, pasillos, baños o armarios. Su luz es suave pero suficiente para orientarte sin sobresaltos. Cuestan 13,99 € el pack de dos y duran muchísimo tiempo.

Una estación de energía portátil con enchufe de 230 V y linterna, rebajada a 121,99 €

MARBERO Estación de energía portáti Amazon Amazon

El corazón del kit es esta estación de energía portátil de 88 Wh, ideal para mantener cargado el portátil, una pequeña lámpara o incluso un ventilador. Tiene un enchufe de 230 V, salidas USB y una linterna LED integrada. Es compacta, silenciosa y perfecta tanto para apagones como para escapadas de camping. Además, está clasificada con eficiencia energética A+++ y ahora está rebajada a 121,99 € aplicando un cupón de 25 € en Amazon. Un auténtico salvavidas cuando se va la luz.

Tener este kit en casa no es exagerado: es una forma práctica y económica de estar preparado. Y como vimos ayer, no hace falta una tormenta ni un desastre natural para que la luz se vaya. Mejor prevenir que lamentar, ¿no crees?

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.