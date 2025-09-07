Las Salomon pensadas para montaña y ciudad aparecen con descuento del 40%: del trekking al streetwear

Salir del asfalto para pisar tierra —o barro— ya no es cosa solo de fines de semana. Cada vez más personas buscan zapatillas que sirvan tanto para caminar por ciudad como para perderse por caminos de tierra sin renunciar a la comodidad ni al agarre. En eso, Salomon lleva años jugando en otra liga. Este septiembre, tres de sus modelos más versátiles han aparecido en Amazon con rebajas de hasta el 40 %, y lo interesante no es solo el precio: son zapatillas pensadas para quienes no quieren renunciar ni al rendimiento en montaña ni al uso diario.

Salomon Ultra Flow: amortiguadas y cómodas para días largos en movimiento

Salomon Ultra Flow Amazon Amazon

Pensadas para quienes hacen muchos kilómetros, incluso sin darse cuenta. Las Ultra Flow mezclan la estética de una zapatilla de trail con la sensación de confort de una deportiva urbana. El ajuste es inmediato y suave, de esos que no hace falta domar.

La suela All Terrain Contagrip asegura tracción sobre asfalto mojado, caminos de tierra o senderos irregulares, y la amortiguación está diseñada para no machacar las articulaciones con el paso de las horas. Sirven igual para entrenar en pista forestal que para patearse una ciudad entera sin molestias.

Salomon Wander Gore-Tex: impermeables, fiables y con espacio real para los pies

Salomon Wander Gore-Tex Amazon Amazon

Este modelo es para quienes pisan charcos sin pensarlo o salen a caminar aunque el cielo amenace lluvia. Gracias a su membrana Gore-Tex, mantiene el pie seco en condiciones cambiantes, y su construcción envolvente da una sensación de sujeción sin agobio.

La espuma EnergyCell amortigua bien en bajadas y zonas técnicas, pero también aporta rebote en terreno plano. Un detalle que se agradece es el espacio para mover los dedos dentro, algo poco habitual en modelos más técnicos. Una opción muy equilibrada si te gusta caminar por donde te lleven los pies, sin pensar en el tiempo.

Salomon Speedcross Peak: agarre agresivo para quienes no levantan el pie del acelerador

Salomon Speedcross Peak Amazon Amazon

Inspiradas en el modelo más icónico de la marca, las Speedcross Peak están hechas para quienes corren o caminan a ritmo alto, incluso en terrenos difíciles. Llevan el sistema Quicklace de ajuste rápido, que evita cordones sueltos o nudos dobles mal hechos, y una estructura que protege el pie de impactos y roces con piedras o raíces.

Lo más destacable está en la suela: tacos profundos y angulados con goma Contagrip, que se agarra a tierra suelta, barro o roca con mucha más eficacia que una suela convencional. Si te mueves por zonas donde el terreno cambia con frecuencia, estas zapatillas ofrecen una seguridad que se nota desde el primer paso.

Zapatillas para todo el día, aunque el día cambie de plan

Cada vez hay más personas que necesitan calzado con doble vida: que sirva para una ruta de montaña, para subir una cuesta de cemento o para volver en metro sin parecer que vienes del monte. Estos tres modelos de Salomon tienen eso en común: no están diseñados solo para un tipo de uso, sino para adaptarse a lo que venga.

Que además estén rebajados —y no poco— los convierte en una opción muy seria para renovar calzado esta temporada sin sacrificar calidad, resistencia ni comodidad. Y si algo tienen en común quienes las usan, es que rara vez vuelven atrás.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.