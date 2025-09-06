El secreto para aguantar la Feria de Albacete 2025 sin dolor de pies está en estas zapatillas: Skechers, Gioseppo...

Cada mes de septiembre, Albacete se convierte en epicentro de la fiesta en España. La Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, congrega a miles de personas durante diez días en los que se camina más que nunca, se baila a deshoras y se descubre —o se recuerda— lo importante que es llevar buen calzado.

Y es que no importa si vas con intención de quedarte en el paseo ferial, buscar sombra en los Redondeles, ver conciertazos en el Viva o alargar la noche en las carpas: si tus pies fallan, el plan se desmorona.

Estos cuatro modelos, disponibles en Amazon con descuentos llamativos, se han ganado su espacio en los armarios de quienes saben que unas zapatillas cómodas pueden marcar la diferencia entre una feria disfrutada o una padecida.

Calzado cómodo para ellos: caminar sin parar y seguir con ganas

Skechers Go Walk Outdoor

Skechers Go Walk Outdoor Amazon Amazon

Son unas de las más vendidas por una razón sencilla: ofrecen soporte sin agobiar, y lo hacen bien. Incorporan espuma viscoelástica refrigerada por aire, lo que en lenguaje de andar por casa significa que el pie no se recalienta ni tras varias horas de uso.

Tienen alma de zapatilla de senderismo, pero con un diseño lo suficientemente neutro como para pasar por deportivas urbanas. Ideales para quienes saben que acabarán caminando más de lo previsto, pero aún quieren ir con cierto estilo.

Bruno Marc Derby Oxford

Bruno Marc Derby Oxford Amazon Amazon

Un caso curioso: parecen zapatos de vestir, pero se comportan como unas zapatillas. Ligeros (solo 220 gramos por pie), con plantilla viscoelástica, parte superior de punto elástico y cuello acolchado para evitar rozaduras. Se ponen y se quitan con facilidad, algo que se agradece en cualquier festival, cena o jornada larga.

Son la opción perfecta para quienes no quieren llevar deportivas pero tampoco están dispuestos a sufrir por estética. Funcionan bien tanto con vaqueros como con pantalones chinos. Y sobre todo, funcionan.

Para ellas: ligereza, frescura y diseño sin renunciar al confort

Gioseppo Lizarda

Gioseppo Lizarda Amazon Amazon

Inspiradas en la alpargata clásica, estas sneakers mezclan tradición y modernidad. Fabricadas con materiales reciclados y transpirables, están pensadas para quienes no van a parar en todo el día pero tampoco quieren renunciar al diseño.

La plantilla ergonómica acolchada ofrece comodidad continua, incluso si el plan es ir de la feria al Vermú y de ahí a un concierto. Un modelo que respira estilo mediterráneo pero aguanta como una deportiva técnica. Diseñadas en España, lo que no es un dato menor.

Skechers Bobs Squad Chaos

Skechers Bobs Squad Chaos Amazon Amazon

Un modelo discreto pero eficaz. Cuentan con parte superior de lona, suela flexible y la ya habitual plantilla viscoelástica de Skechers, que actúa como amortiguador para quienes suman pasos sin darse cuenta.

Están hechas para acompañarte sin llamar la atención. Son ese tipo de zapatillas que no se notan… hasta que te das cuenta de que llevas toda la tarde de pie y no te duelen los pies.

Caminar bien es vivir mejor (especialmente en feria)

La Feria de Albacete no entiende de pausas. Es intensa, calurosa y larga. Y por eso, quienes la conocen bien saben que lo más inteligente no es vestirse para la foto, sino para la jornada completa. El calzado es la primera línea de defensa frente al agotamiento.

Una buena zapatilla, fresca y cómoda, puede transformar tu experiencia. Y más si la compras a mitad de precio. Porque sobrevivir a la feria con dignidad no debería costar tanto… ni física ni económicamente.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.