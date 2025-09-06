Audiencia Jubilar con el Papa León XIV

La Audiencia Jubilar del Papa es un encuentro público que el Papa celebra con los peregrinos que visitan Roma durante el Jubileo de 2025, enfocándose en el tema de la esperanza y la conversión para vivir un nuevo comienzo. En estos encuentros, el Papa imparte catequesis, ora con los fieles y los bendice, y se anima a los asistentes a reflexionar sobre cómo la esperanza impulsa la fe y la misión personal.

Propósito:

Acoger a los peregrinos en el Jubileo de 2025, ofreciéndoles un espacio para reflexionar sobre la esperanza y la oportunidad de un nuevo inicio en su vida.

Temática:

La catequesis se centra en la esperanza, una virtud teologal que invita al creyente a buscar nuevas razones para vivir y amar.

Participantes:

Se reúnen peregrinos de diversas partes del mundo que llegan a Roma con la intención de vivir el Jubileo.

Celebración:

Son encuentros especiales que se suman a las Audiencias Generales de los miércoles.

Bendición:

Al final del encuentro, el Papa imparte su bendición a los asistentes y a los objetos de devoción que han traído consigo.