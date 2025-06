Skechers, Puma o Adidas: las mejores rebajas en zapatillas antes del Prime Day 2025

El Amazon Prime Day 2025 arranca el 8 de julio, pero algunas de las mejores ofertas ya están activas. Si buscas renovar zapatillas este verano sin pagar de más, este es el momento: modelos cómodos, versátiles y con marcas top rebajadas de verdad, entre un 30 y un 38 % menos que su precio habitual. Y con envíos rápidos, sin el caos de stock que llega con el Prime Day.

Aquí van nuestras cuatro favoritas: Skechers que se sienten como calcetines, Adidas pensadas para rendir (o simplemente caminar a gusto), unas Puma blancas de fondo de armario y unas Adidas retro que aguantan cualquier plan.

Skechers Summits Lite con -33 %: sin cordones, ultraligeras y perfectas para andar todo el día

Skechers Summits Lite Amazon Amazon

Si alguien se inventó la expresión “andar sobre nubes”, seguramente llevaba unas Skechers como estas. No pesan, no aprietan y tienen ese tipo de suela mullida que no te cansa ni después de horas caminando. Y no hay que atarse los cordones: se deslizan como un calcetín, algo que se agradece en verano. Suelen rondar los 70 €, pero ahora se quedan por 47,19 € con un 33 % de descuento, algo que no se ve todos los días para un modelo que rara vez baja de precio.

Adidas Galaxy 7 con -34 %: deportivas discretas, ligeras y con buena amortiguación

Adidas Galaxy 7 amazon amazon

¿Zapatillas por menos de 40 € con buen agarre, suela resistente y amortiguación decente? Existen, y estas Galaxy 7 lo demuestran. Son para correr, sí, pero muchos las llevan como urbanas porque son cómodas y discretas. No chillan “runner” ni llevan colores imposibles: negro y blanco, suela sólida y precio redondo: 36,49 € (-34 %). Si buscas una deportiva todo terreno sin pagar por el logo, aquí tienes una opción que cumple más de lo que cuesta.

Puma Smash 3.0 L con -38 %: las zapatillas blancas que siempre quedan bien

Puma Smash 3.0 L Amazon Amazon

No inventan nada, y por eso gustan tanto. Estas Puma Smash son la típica zapatilla blanca que lo mismo te pones con un vestido que con un vaquero. Limpias, cómodas y con un detalle dorado sutil que les da un punto distinto. Lo mejor es que cuestan solo 34 € con un 38 % de descuento, cuando en tienda rara vez bajan de los 50 €. Si no tienes aún unas zapatillas blancas “que peguen con todo”, esta es la señal.

Adidas VL Court 3.0 con -32 %: estilo retro, suela sólida y colores sufridos

Adidas VL Court 3.0 Amazon Amazon

Hay deportivas blancas y luego están estas adidas: un poco más duras, con suela gruesa, perfectas para quien busca algo entre lo clásico y lo urbano. El diseño tipo skate las hace algo más resistentes, y el toque en gris y negro hace que no se vean sucias al primer paseo. Ahora están a 47,95 € (-32 %), y no suelen durar mucho en stock cuando bajan tanto.

Es fácil dejarse llevar por el hype del Prime Day, pero la realidad es esta: estos precios ya son muy buenos, y si esperas demasiado es probable que las tallas vuelen o los envíos se retrasen. Lo más sensato es hacer una lista, aprovechar las rebajas previas y llegar al 8 de julio con los básicos cubiertos.

Porque si algo tienen en común estas zapatillas es que están rebajadas de forma real, no con ese “-10 %” que nadie nota. Y sobre todo, que cumplen: son cómodas, se ven bien, y ahora mismo cuestan menos que nunca.

