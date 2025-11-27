Tarifas de luz más baratas en noviembre 2025: comparación de precios fijos y con discriminación horaria

Este mes llega con varios ajustes en el mercado libre y con tarifas por debajo de los 60€, tanto si buscas pagar siempre lo mismo como si te interesa aprovechar los tramos horarios más baratos. Si tienes la sensación de que tu factura podría ser más baja, comparar precios es la forma más rápida de comprobarlo.

En noviembre, las tarifas con precio fijo siguen siendo la opción más estable para la mayoría de hogares, mientras que las de discriminación horaria ofrecen un ahorro real si puedes desplazar parte del consumo a la noche o primeras horas de la mañana.

A continuación tienes las opciones más baratas del mes, separadas por modalidad para que puedas ver claramente cuál encaja mejor con tu forma de consumir.

Tarifas de luz más baratas con precio fijo

Las tarifas de precio fijo mantienen el mismo kWh durante todo el día. Son ideales si no quieres estar pendiente de horarios o si tu consumo es estable durante la semana. Este mes, las tres primeras opciones se mantienen por debajo de los 56€ mensuales.

Octopus – Relax (52,87 € al mes)

Consumo : 0,1190 €/kWh

: 0,1190 €/kWh Potencia: 2,85 €/kW en punta · 0,81 €/kW en llano

La tarifa Relax vuelve a colocarse en primera posición gracias a un consumo muy competitivo y una potencia especialmente baja en el horario llano. Es una opción pensada para quienes quieren pagar siempre lo mismo sin preocuparse por variaciones del mercado. Contratación online y sin permanencia.

Niba – Zen (54,68 € al mes)

Consumo : 0,1180 €/kWh

: 0,1180 €/kWh Potencia: 2,85 €/kW en punta · 1,20 €/kW en llano

Niba mantiene una de las relaciones calidad-precio más sólidas del mercado libre. Su precio por kWh es uno de los más ajustados y destaca por la sencillez de sus condiciones. Si buscas una tarifa clara y con buena atención, es una alternativa muy competitiva.

TotalEnergies – A tu aire luz siempre (55,97 € al mes)

Consumo : 0,1099 €/kWh

: 0,1099 €/kWh Potencia: 2,35 €/kW en ambos tramos

TotalEnergies ofrece uno de los consumos más bajos del ranking y una potencia simétrica. Su atractivo está en que el precio se mantiene estable todo el año, por lo que es ideal para quienes valoran previsibilidad total en la factura.

Naturgy – Tarifa por Uso (56,11 € al mes)

Consumo : 0,1191 €/kWh

: 0,1191 €/kWh Potencia: 3,24 €/kW en punta · 1,02 €/kW en llano

Una tarifa sencilla respaldada por una gran compañía. Naturgy destaca por la atención personalizada por teléfono, lo que puede ser un punto a favor si prefieres contratar con un asesor.

Eni Plenitude – Fácil Luz (56,27 € al mes)

Consumo : 0,1175 €/kWh

: 0,1175 €/kWh Potencia: 2,21 €/kW en ambos tramos

Con potencia simétrica y un precio de energía estable, Fácil Luz es una opción cómoda para quienes buscan evitar sorpresas. Sin permanencia y con gestión sencilla.

Tarifas de luz más baratas con discriminación horaria

Las tarifas con tres tramos (punta, llano y valle) pueden suponer un gran ahorro si consigues desplazar parte del consumo a las horas más económicas, especialmente por la noche. Este mes, Octopus y Niba lideran el ranking con ofertas muy ajustadas.

Octopus – Tres

La tarifa Tres de Octopus se sitúa como una de las opciones más competitivas del mes, con un coste mensual estimado de 56,87€. Ofrece una estructura de precios clara: 0,1913€/kWh en punta, 0,1163€/kWh en llano y 0,0856€/kWh en valle, además de una potencia de 2,85€ al mes en punta y 0,81€ en llano. Es una tarifa pensada para quienes pueden trasladar parte importante de su consumo a primera hora de la mañana, por la noche o durante la madrugada, cuando el kWh es sensiblemente más barato. La contratación es digital y cuenta con un proceso sencillo y transparente.

Niba – Tres

La tarifa Tres de Niba, con un precio mensual de 58,17€, es una buena alternativa para hogares que desean aprovechar los tramos más económicos. Sus precios son de 0,1950€/kWh en punta, 0,1170€/kWh en llano y 0,074€/kWh en valle, con una potencia asociada de 2,85€ en punta y 1,20€ en llano. Este modelo premia a quienes realizan el grueso del consumo eléctrico en horario valle, ya que ofrece uno de los precios nocturnos más bajos del mercado. Su contratación online es rápida y sin costes adicionales.

TotalEnergies – A tu aire luz programa Tu Ahorro

TotalEnergies presenta una tarifa equilibrada para quienes buscan aprovechar los tramos horarios sin renunciar a cierta estabilidad mensual. Su cuota estimada es de 58,89€, con precios de 0,1735€/kWh en punta, 0,1039€/kWh en llano y 0,0761€/kWh en valle, y una potencia simétrica de 2,354€ al mes tanto en punta como en llano. Es una opción diseñada para quienes reparten su consumo entre diferentes franjas, ya que ofrece buen equilibrio entre todos los tramos sin grandes variaciones en la factura.

Naturgy – Tarifa Noche

La Tarifa Noche de Naturgy mantiene un coste mensual estimado de 59,10€ y una estructura que sigue siendo muy competitiva para consumos nocturnos. Ofrece 0,1854€/kWh en punta, 0,1164€/kWh en llano y 0,0823€/kWh en valle, con una potencia de 3,24€ al mes en punta y 1,02€ en llano. Es una alternativa sólida para quienes quieren contratar por teléfono y prefieren la seguridad de una gran compañía, especialmente si su consumo se concentra a última hora del día.

Gana Energía – Tramos horarios

La tarifa Tramos horarios de Gana Energía cierra el ranking con un coste mensual estimado de 62,01€, y unos precios de 0,1680€/kWh en punta, 0,1050€/kWh en llano y 0,0810€/kWh en valle. Su potencia es de 3,82€ en punta y 1,48€ en llano, por lo que resulta especialmente recomendable para viviendas que consumen de forma intensiva durante la madrugada o primeras horas de la mañana. Destaca por su política de transparencia y por la atención personalizada, uno de los puntos fuertes de la comercializadora.

Qué tener en cuenta antes de cambiar de tarifa

Antes de hacer el cambio, revisa estos puntos clave:

Tu patrón de consumo: si no puedes mover consumo al horario valle, quédate con una tarifa fija.

si no puedes mover consumo al horario valle, quédate con una tarifa fija. La potencia contratada: muchos hogares pagan de más sin saberlo; revisarla puede suponer un ahorro fijo cada mes.

muchos hogares pagan de más sin saberlo; revisarla puede suponer un ahorro fijo cada mes. Servicios añadidos: evita mantenimientos o seguros que no necesitas.

evita mantenimientos o seguros que no necesitas. Permanencia: aunque la mayoría no la aplica, conviene revisarlo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la tarifa más barata este mes?

En precio fijo, Octopus Relax (52,87€). En discriminación horaria, Octopus Tres (56,87€).

¿Cambiar de compañía tiene coste?

No. El cambio es gratuito y no implica cortes de suministro.

¿La discriminación horaria compensa siempre?

Solo si puedes concentrar al menos el 30-40% del consumo en horas valle.

Fuentes para tarifas de precio fijo: páginas de las comercializadoras y comparador de Kelisto. Ofertas con precio fijo para un consumo anual total de 2.540 kWh. Fecha de tarificación 10/11/2025. El perfil analizado es el de un consumidor medio según la CNMC, con una potencia contratada de 4,2 kW tanto para el tramo punta como para el tramo valle. Los precios incluyen el impuesto de la electricidad (5,11%), el IVA (21%), la financiación del bono social (0,31 euros al mes) y el alquiler del contador (9,72 euros al año). Los precios pueden cambiar según tus hábitos de consumo.

Fuente para tarifas con discriminación horaria: páginas de las comercializadoras y comparador de Kelisto. Ofertas con discriminación horaria para un consumo de 1.040 kWh en horas punta, 500 en horas llano y 1000 kWh en horas valle (consumo anual total de 2.540 kWh). Fecha de tarificación 10/11/2025. El perfil analizado es el de un consumidor medio según la CNMC, con una potencia contratada de 4,2 kW tanto para el tramo punta como para el tramo valle. Los precios incluyen el impuesto de la electricidad (5,11%), el IVA (21%), la financiación del bono social (0,31 euros) y el alquiler del contador (9,72 euros al año). Los precios pueden cambiar según tus hábitos de consumo.