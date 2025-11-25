Cuentas remuneradas sin nómina: el top 3 de noviembre llega con tipos de hasta el 3,20% TAE

En noviembre, las cuentas remuneradas sin nómina vuelven a ser una de las formas más sencillas de sacar partido al ahorro sin atarte a requisitos ni comisiones. Varias entidades han ajustado sus ofertas, pero tres destacan claramente por rentabilidad, facilidad de uso y disponibilidad del dinero. Si buscas dónde colocar tus ahorros a corto plazo, este es el trío más competitivo del mes.

B100 – Cuenta Health: hasta 3,20%TAE con un enfoque diferente

La propuesta de B100 destaca porque añade un componente de bienestar al ahorro. La Cuenta Health remunera al 3,20%TAE (3,154%TIN) hasta 50.000€, pero solo puedes ingresar dinero si cumples retos diarios vinculados a movimiento (caminar entre 6.000 y 20.000 pasos) o a limitar el uso de redes sociales (entre 15 y 60 minutos).

Cada objetivo cumplido mueve automáticamente entre 1€ y 30€ desde tu Cuenta B100 hacia la Cuenta Health; si activas los dos retos, puedes transferir hasta 60€ al día. Los intereses se liquidan cada mes y el dinero está siempre disponible. Es una opción distinta e interesante para quienes buscan una rentabilidad alta con un toque motivador.

Openbank – Cuenta de Ahorro Bienvenida: 2,53%TAE durante 4 meses

La Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank sigue siendo una de las mejores puertas de entrada al ahorro sin nómina. Ofrece 2,50%TIN (2,53%TAE) durante los primeros cuatro meses y se abre en pocos minutos desde el móvil.

Después, la cuenta pasa a remunerar al tipo estándar de Openbank, pero mantiene ventajas útiles: intereses mensuales, cuenta corriente y tarjeta de débito sin comisiones, transferencias inmediatas gratis y retiradas de efectivo en los más de 30.000 cajeros del Grupo Santander. Una opción sólida y sencilla para quienes quieren rentabilidad desde el primer día sin complicaciones.

Revolut – Cuenta remunerada con intereses diarios: hasta 2,27%TAE

Revolut continúa como una de las alternativas más flexibles del mercado. Su cuenta remunerada paga hasta 2,27%TAE (2,25%TIN) con intereses calculados a diario y abonados automáticamente cada día. No requiere saldo mínimo y permite retirar el dinero en cualquier momento.

El tipo varía según el plan contratado: el plan Estándar (gratuito) ofrece un interés inferior, mientras que los planes de pago garantizan la TAE máxima. Todos los usuarios cuentan con IBAN español, lo que facilita domiciliaciones y pagos como en cualquier otro banco.

Cómo elegir entre estas tres opciones

Si buscas la rentabilidad más alta, B100 marca la diferencia (con la condición de cumplir los retos diarios). Si prefieres una promoción directa y sin requisitos, Openbank es la alternativa más equilibrada. Y si necesitas máxima flexibilidad, intereses diarios y disponibilidad total del saldo, Revolut encaja mejor.

En cualquier caso, las tres permiten empezar a ahorrar sin domiciliar ingresos, sin comisiones y manteniendo la liquidez completa del dinero, una combinación cada vez más difícil de encontrar en el mercado.

Fuente: Kelisto.es a 03/11/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado, que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado que sus ofertas aparezcan en este medio.