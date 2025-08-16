¿Vives de alquiler? Este Android TV Stick es perfecto si no puedes cambiar la tele

Cambiar de tele no siempre es una opción, sobre todo si vives de alquiler o simplemente no te apetece gastar en algo que ya tienes. Por suerte, hay soluciones más fáciles —y baratas— que pueden darle una segunda vida a cualquier pantalla. Como este MX10-F3 TV Stick, un mini Android TV con WiFi dual y Android 11 que cuesta solo 16,55 euros en AliExpress. Y sí, viene con todo lo necesario para empezar a usarlo en cinco minutos. Es ligero, portátil y cabe en el bolsillo. Lo puedes llevar de casa al piso de vacaciones, enchufar directamente al HDMI de cualquier tele y usarlo como si fuera una Smart TV. Y si te mudas, te lo llevas contigo.

Lo básico que necesitas para ver series, navegar o compartir pantalla

TV Stick AliExpress AliExpress

Este modelo no compite con las gamas altas de Google o Amazon, pero cumple con lo esencial: tiene Android 11, se conecta por WiFi 2.4G y 5G, y soporta resolución Full HD. Suficiente para usar YouTube, ver Netflix o HBO (instalando las apps desde APK), consultar redes sociales, o incluso convertirlo en una especie de centro multimedia con Kodi o Plex.

Viene con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, así que puedes instalar apps sin preocuparte por el espacio. También incluye mando a distancia por infrarrojos, y se alimenta por USB, lo que simplifica mucho la instalación (ideal para no dejar cables colgando ni adaptadores a la vista).

Además, el alcance del WiFi es bastante amplio —entre 50 y 100 metros según la marca—, algo útil si el router no está justo al lado del salón.

¿Para quién es ideal este TV Stick?

Sobre todo para quienes necesitan una solución práctica y no pueden —o no quieren— cambiar de tele. Es perfecto para estudiantes, pisos compartidos, apartamentos turísticos o casas rurales donde no hay Smart TV. También puede servir como segunda unidad para el dormitorio o la cocina.

La gran ventaja frente a otros modelos es que no necesitas una suscripción extra ni una cuenta de fabricante: simplemente lo enchufas, conectas al WiFi y funciona como un mini Android. Y como es tan barato, si se estropea, se pierde o se queda antiguo, no duele.

Si tienes una tele que funciona bien pero se ha quedado corta para lo que haces hoy (apps, streaming, redes, IPTV...), esta alternativa por menos de 17 euros puede solucionarte más de lo que imaginas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.