Las zapatillas barefoot de Merrell que muchos podólogos ven como el futuro del calzado saludable

El movimiento barefoot (caminar casi como si fuera descalzo) gana cada vez más adeptos. Muchos especialistas lo defienden como una forma de fortalecer los pies, mejorar la postura y reducir molestias asociadas al calzado convencional. Y en este terreno, las Merrell Vapor Glove 6 para mujer se han convertido en una referencia: ligeras, resistentes y respetuosas con el medio ambiente. Ahora, además, están rebajadas en Amazon un 39%, quedándose en 69,95€.

Caminar de manera más natural

Merrell Vapor Glove 6 Amazon Amazon

La clave de este modelo está en su construcción Barefoot 2, diseñada para mantener el pie en una posición lo más natural posible, como si se caminara sin calzado, pero con la protección necesaria. Esto ayuda a mejorar la propiocepción (la forma en que sentimos el terreno), a fortalecer músculos y articulaciones y a caminar de forma más consciente.

La suela, firmada por Vibram EcoStep, está fabricada con un 30% de goma reciclada y ofrece gran durabilidad y agarre en superficies húmedas y secas. Perfecta tanto para entrenar en exterior como para uso diario en ciudad.

Materiales reciclados y diseño minimalista

Otro punto a favor es la apuesta sostenible: la parte superior está hecha de malla transpirable 100% reciclada, al igual que los cordones, el forro y la plantilla de malla. Incluso la plantilla de espuma EVA incluye un 30% de material reciclado, sin perder comodidad ni ligereza.

El resultado es una zapatilla ultraligera, flexible y respetuosa con el medio ambiente, pensada para quienes buscan tanto salud del pie como compromiso con la sostenibilidad.

Por menos de 70 euros, estas Merrell Vapor Glove 6 se consolidan como una de las opciones más interesantes dentro del calzado barefoot: una zapatilla que respeta el movimiento natural, cuida la salud y además apuesta por materiales reciclados. No es casualidad que cada vez más podólogos las mencionen como parte del futuro del calzado saludable.

