Ribó rechaza paralizar la subida de tasas e impuestos

Lortavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha lamentado este jueves que se haya rechazado paralizar la subida de impuestos y tasas municipales para 2020 y ha denunciado que el Gobierno de Joan Ribó es “muy poco ambicioso” en cuanto a las medidas de apoyo a los autónomos, “que son los grandes olvidados, comercios y el sector hostelero (bares y cafeterías) de la ciudad”.

La propuesta del PP disponía de una memoria económica que cuantificaba en 65 millones de euros los beneficios para las familias, autónomos, pymes, comercios y hosteleros. Catalá pidió en su intervención al Gobierno de Ribó que “renuncie a la subida de impuestos y tasas municipales prevista para 2020” y alertó que ya “están llegando los recibos del IBI a los ciudadanos sin decirnos si se bajan los impuestos y tasas. Es un tema de necesidad no es una medida ideológica. Es una ayuda directa para los afectados por la crisis sanitaria”.

Catalá lamentó “la falta de liderazgo del alcalde y que haya tenido que ser el PP quien presente una moción con medidas y el gobierno quien presente una moción alternativa a la nuestra para consensuar cuando debía haber sido el gobierno quien hubiera presentado un plan de propuestas”.

En el pleno Catalá recriminó al alcalde que “no ha sido un buen padre de familia, pues va con 15 días de retraso de la mayoría de ciudades de España, pues ni los policías tienen aún mascarillas, un segundo uniforme ni guantes”. En este sentido puso ejemplos de esa falta de planificación. "Hasta el lunes día 23 no ha tomado ninguna medida fiscales cuando Madrid lo hizo el día 12 de marzo. Y hasta este lunes no se ha reforzado la limpieza y desinfección de las calles de la ciudad”.

Las negociaciones entre Catalá y el portavoz de Compromis y la portavoz del PSPV se alargó el miércoles hasta bien entrada la madrugada. En la propuesta finalmente consensuada hay importantes medidas propuestas por el Grupo Municipal del PP “pero se han dejado aquellas que benefician directamente a las familias y a los sectores que más están sufriendo por esta crisis sanitaria como comercios, autónomos y todo el sector hostelero de la ciudad”.

Durante el pleno la portavoz del PP recordó que el Gobierno de Ribó de los 18 millones de euros del fondo de contingencia sólo se destina 4,7 millones de euros a medidas para paliar la crisis del coronavirus. “Debe ser prioritario que el presupuesto municipal vaya destinado medidas de reducción fiscal y ayudas a los sectores afectados”.

Propuestas del PP aceptadas por Ribó Educación infantil gratuita para todas las familias que se hayan visto afectadas su situación económica por el covid-19, ampliando el cheque escolar.

Dotar inmediatamente de equipos de protección a trabajadores del Ayuntamiento (policías locales, bomberos, emergencia, conductores EMT y resto servició en función de exposición) y colaborar con el Gobierno para que los equipos lleguen a FCSE y personal sanitario.

Ampliar el horario de atención del teléfono de atención a mayores de mañana y tarde.

Habilitar instalaciones de titularidad municipal para personas sin hogar.

Reajustar el canon a aquellas concesionarias del Ayuntamiento, como cafeterías de centros de mayores, que hayan tenido que cerrar por el Estado de Alarma o se hayan visto gravemente afectadas.

Permitir tramitación no presencial de licencias para no paralizar actividad económica.

Instar a la Generalitat a estudiar la posibilidad de habilitar recursos habitacionales temporales (como puede ser hoteles) para víctimas de violencia de género y sus hijos. Medidas de ayuda a las mujeres que padecen la violencia de género.

Poner en marcha una campaña informativa con la web, “App” y redes sociales municipales que dé información oficial y luche contra “fake news”, con especial incidencia en víctimas 016.

Poner especial interés en la implementación de Compra Pública Innovadora.