El PP asegura a Puig que será leal en esta situación pero le exige que cuide a los sanitarios

La síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que el Partido Popular “es leal y seguirá siendo leal en la crisis del coronavirus y aportaremos críticas constructivas, pero no podemos dejar de ser la voz de tanta gente impotente que necesita material de protección y test rápidos para saber quién está contagiado, quién no y para salvaguardar al personal sanitario y a quienes trabajan en primera línea”.

Bonig se ha pronunciado así al término de la reunión por videoconferencia que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera de Sanidad, Ana Barceló y la vicepresidenta Mónica Oltra, así como con el resto de portavoces parlamentarios de Les Corts.

La presidenta del PPCV ha insistido en la falta de material, “y así se lo he transmitido a Puig y Barceló. Sabemos que hacen esfuerzo pero el material no llega, no sabemos por qué y una vez más lo reclamamos”. Asimismo, Bonig ha hecho referencia a los hospitales de campaña. “No dudo de que partieran de una buena idea, pero son ineficaces porque ya podríamos tener en Feria Valencia y en IFA Alicante hospitales de campaña, adecuados para atender a toda la gente”.

“Ahora nos dicen que van a tardar un poco más en la construcción y que no va a haber UCI, que es el gran problema que vamos a tener en el futuro en la Comunitat Valenciana y en el resto de España. Adecuar el antiguo hospital de la Fe nos parece bien, pero hubiese sido mejor idea utilizar Feria Valencia e IFA para albergar a todos los pacientes en condiciones”, ha señalado.

Las UCIs no están saturadas, según el PSPV

Una visión mucho más positiva, como no podía ser de otro modo, ha mostrado el síndico socialista Manuel Mata que ha señalado que "tenemos una administración pública que responde y un Gobierno preparado para ayudar a los que más van a sufrir en esta crisis”.

Asimismo, el síndic socialista ha querido felicitar a la sociedad valenciana por “su complicidad y su trabajo” en esta crisis sanitaria y ha explicado que está siendo una población “muy disciplinada y colaboradora”.

Sobre la ocupación en los hospitales valencianos, el síndic socialista ha asegurado que “nuestras UCIs no están saturadas como en otras comunidades” y que el Gobierno está preparado para “momentos que pueden ser incluso peores” con la instalación de tres hospitales de campaña en la Comunitat. Mata también ha querido poner en valor las nuevas medidas que aprobará el Consejo de Ministros y que “ayudarán a los que más lo necesitan como los autónomos”, algo que, tal y como ha señalado el dirigente socialista “también se está haciendo desde el Gobierno valenciano y desde todos los ayuntamientos”.

Fondos para los autónomos

Por su parte, el síndic de Ciudadanos en Les Corts valencianas, Toni Cantó, ha trasladado al presidente una batería de medidas de apoyo a los autónomos y ha reclamado que la Administración Pública pague sus facturas pendientes con el colectivo.

Cantó, que se ha reunido a primera hora de la mañana con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha insistido en que “los autónomos no quieren medidas de endeudamiento, sino medidas directas que supongan una inyección de liquidez, como el saldo de las deudas o el pago de la cuota a quienes hayan visto reducida su actividad”. Por ello, ha propuesto “aumentar el fondo de apoyo a este colectivo de los 57 millones hasta, al menos, los 100 millones” y reactivar la mesa de trabajo en Les Corts sobre las condiciones de los autónomos. Además, ha reclamado más material de protección para aquellos autónomos que continúan trabajando, especialmente en el sector del transporte y la construcción.

Más eficientes que el Gobierno central

Compromís, en boca de su portavoz Fran Ferri, ha señalado que la eficacia de la Generalitat Valenciana estaba siendo superior a la de otras comunidades autónomas, y también superior a la del Estado. Por ello, Ferri pidió una mejor y mayor financiación para poder hacer frente a este tipo de situaciones